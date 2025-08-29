Cricket

Mohammad Shami: निवृत्ती कधी घेणार? शमीने दिलं स्पष्ट उत्तर दिलं; म्हणाला, 'मला निवडलं नाही, तरी...'

Mohammad Shami on Retirement: मोहम्मद शमीला आशिया कपसाठी भारतीय संघात संधी देण्यात आलेली नाही. यानंतर त्याच्या भवितव्याबाबत चर्चा होत आहे. याबाबत आता शमीने स्पष्टच भाष्य केले आहे.
  • मोहम्मद शमीने आशिया कपमधून वगळल्यानंतर स्पष्टपणे सांगितले की, निवड न झाल्यासही तो मेहनत करत राहील.

  • त्याने निवृत्तीबाबत विचारले असता, तो म्हणाला की, त्याला कंटाळा येईपर्यंत तो खेळत राहील.

  • शमीने त्याच्या क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत कोणालाही दोष न देता, देशासाठी सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.

