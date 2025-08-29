Mohammad Shami: निवृत्ती कधी घेणार? शमीने दिलं स्पष्ट उत्तर दिलं; म्हणाला, 'मला निवडलं नाही, तरी...'

मोहम्मद शमीने आशिया कपमधून वगळल्यानंतर स्पष्टपणे सांगितले की, निवड न झाल्यासही तो मेहनत करत राहील. त्याने निवृत्तीबाबत विचारले असता, तो म्हणाला की, त्याला कंटाळा येईपर्यंत तो खेळत राहील. शमीने त्याच्या क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत कोणालाही दोष न देता, देशासाठी सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले..भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय संघातून बाहेर आहे. त्याला इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात संधी देण्यात आली नव्हती. तसेच आगामी आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठीही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अशात त्याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत चर्चा होत आहेत. पण नुकतेच त्याने त्याच्या भविष्यावर भाष्य केले असून कोणाला काही समस्या असेल, तर सांगा असं म्हटलंय..Mohammad Shami: ४ लाखांच्या पोटगीनंतर शमीला हसीन जहाँ म्हणते, 'आय लव्ह यू जानू! माझ्यासारखी बायको...'.शमी भारतासाठी अखेरचे चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत खेळला होता. त्याने त्याच्या क्रिकेटमधील भविष्याबाबत न्यूज२४ शी बोलताना सांगितले की 'जर कोणाला कही समस्या असेल, तर सांगा. जर मी निवृत्ती घेतल्याने त्यांच आयुष्य चांगलं होणार असेल, तर सांगा. कोणाच्या आयुष्यात मी अडथळा ठरत आहे की मी निवृत्त व्हावं असं तुम्हाला वाटतंय, ते सांगा. ज्यादिवशी मला कंटाळा येईल, त्यादिवशी मी हा खेळ सोडेल. '.तो पुढे म्हणाला, 'तुम्ही मला निवडलं नाही, तरी मी मेहनत करत राहणार. तुम्ही मला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी निवडणार नसाल, तर मी देशांतर्गत क्रिकेट खेळेल. मी कुठेतरी खेळणे सुरू ठेवेल. असे निर्णय (निवृत्तीचे) तेव्हा घेता, जेव्हा तुम्हाला कंटाळवाणे वाटायला लागते. माझ्यासाठी ती वेळ आलेली नाही.'याशिवाय २०२३ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यावेळी भाग्याची साथ मिळाली नसल्याचे शमीने म्हटले. शमीने असेही म्हटले की तो कठोर मेहनत घेत असून त्याने विविध पैलूंवर काम केले असून पुनरागमनास सज्ज आहे..Mohammed Shami: शमीची मदार आता देशांतर्गत स्पर्धांवर; बंगाल संघटनेच्या संभाव्य संघात निवड.दरम्यान, आशिया कपसाठी संघ निवडीपूर्वी बीसीसीआयच्या निवड समितीने त्याच्याशी संवाद साधला होता की नाही, या प्रश्नावर शमी म्हणाला, 'मला कोणालाही दोष द्यायचा नाही आणि निवड समितीने संवाद साधावा की नाही याबद्दल तक्रारही नाही. मी त्याची फार पर्वा करत नाही. जर मी तुमच्या योजनेत बसत असेल, तर मला संघात निवडा. जर मी योजनेत बसत नसेल, तर नका निवडू. माझी काहीच हरकत नाही.''तुम्ही तुमचं काम करायला हवं आणि देशासाठी जे सर्वोत्तम आहे, ते करायला हवं. माझा हा विश्वास आहे की जर तुम्ही मला संधी दिली, तर मी सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करेल.'तसेच शमी म्हणाला की तो सर्व प्रकारात खेळण्यासाठी तयार आहे. पण निवड होणे त्याच्या हातात नाही. शमी सध्या दुलीप ट्रॉपी २०२५ स्पर्धेत खेळत आहे..FAQs १. मोहम्मद शमी निवृत्ती घेणार का?(Is Mohammad Shami planning retirement?)नाही, शमीने स्पष्ट केलं की त्याला कंटाळा आला तरच तो क्रिकेटमधून निवृत्ती घेईल.२. आशिया कप २०२५ साठी शमीची निवड झाली का?(Was Shami selected for Asia Cup 2025?)नाही, त्याला आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघात संधी देण्यात आली नाही.३. भारतीय निवड न झाल्यास शमी काय करणार?(What will Shami do if not selected?)तो देशांतर्गत क्रिकेट खेळत राहील आणि स्वतःला सिद्ध करत राहील.४. शमीने बीसीसीआय निवड समितीवर टीका केली का?(Did Shami criticize the BCCI selectors?)नाही, त्याने निवड समितीवर कोणतीही टीका केली नाही आणि तो निर्णयाचा आदर करतो असे सांगितले.५. शमी शेवटचा कोणत्या स्पर्धेत भारतासाठी खेळला?(Which tournament did Shami last play for India?)शमी शेवटचा भारतासाठी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये खेळला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.