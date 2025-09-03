Cricket

Asia Cup 2025: 'तिलक वर्माला नाही, तर संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवा', कोणी केली मागणी? वाचा

Big Selection Dilemma for Team India’s Top Order: शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे भारतीय संघाच्या फलंदाजी क्रमात बदल होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या तीन स्थानांमध्ये कोणाला संधी मिळणार हा मोठा प्रश्न आहे.
  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वरच्या फळीत कोणाला संधी मिळणार यावर चर्चा सुरू आहे.

  • शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे संघात बदल होण्याची शक्यता आहे.

  • मोहम्मद कैफच्या मते, संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळायला हवी.

