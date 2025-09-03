Asia Cup 2025: 'तिलक वर्माला नाही, तर संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर खेळवा', कोणी केली मागणी? वाचा

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वरच्या फळीत कोणाला संधी मिळणार यावर चर्चा सुरू आहे. शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे संघात बदल होण्याची शक्यता आहे. मोहम्मद कैफच्या मते, संजू सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळायला हवी..आशिया कप २०२५ स्पर्धा आता एका आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. पण असे असले तरी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वरच्या फळीत कोणाला संधी मिळणार, हा प्रश्न अजुनही चर्चेचा विषय ठरत आहे. आशिया कपसाठी २५ वर्षीय शुभमन गिलचीही भारतीय संघात निवड झाली आहे. त्याच्याकडे उपकर्णधारपदही सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये कोण कुठल्या स्थानावर खेळणार, या प्रश्नाचं उत्तर संघव्यवस्थापनाला शोधावा लागणार आहे..Asia Cup 2025 : १ शतक, ३ अर्धशतकं... फॉर्ममध्ये असलेल्या संजू सॅमसन देतोय शुभमन गिलला टक्कर; कोण असेल भारताचा ओपनर?.गिल गेल्या वर्षभरापासून भारताच्या संघातून बाहेर होता. त्यामुळे त्याच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी भारतासाठी सलामीला फलंदाजी केली होती. तर तिलक वर्मा बऱ्याचदा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आहे. पण आता गिलच्या पुनरागमनाने यात बदल होण्याची चिन्ह आहेत. गिल आणि अभिषेक सलामीला फलंदाजी करण्याची दाट शक्यता आहे. अशाच याबाबत भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने भाष्य केले असून त्याने म्हटले आहे की सॅमसनला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळायला हवी..सॅमसन सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे. त्याने केरळ क्रिकेट लगीमध्येही शानदार खेळ केला आहे. तसेच त्याने गेल्या वर्षी बांगलादेशविरुद्ध एक आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन शतके केली होती. दरम्यान तिलक वर्माही चांगला खेळला असून त्यानेही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सलग शतके केली होती.कैफ इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये बोलताना म्हणाला, 'अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल आशिया कपमध्ये सलामीला फलंदजी करतील. तिसऱ्या क्रमांकासाठी मला वाटतं की तिलक वर्मा हा युवा खेळाडू असून त्याच्या संधीसाठी अजूनही वाट पाहू शकतो, पण संजू अनुभवी खेळाडू असून त्याला सातत्याने तिसऱ्या क्रमांकावर संधी देऊन त्यासाठी तयार केले जाऊ शकते. सहा महिन्यात वर्ल्ड कप आहे आणि संजू संधी मिळण्यासाठी पात्र आहे. '.संजू सॅमसनचं कौतुक करताना कैफ पुढे म्हणाला, 'तो आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये टॉप-१० मध्ये आहे. त्यामुळेच मला वाटतं की जेव्हा मधल्या षटकांमध्ये राशिद खान गोलंदाजीला येईल, तेव्हा त्याचा सामना करण्यासाठी संजूपेक्षा उत्तम खेळाडू नसेल. तो मोठे षटकार मारू शकतो.''दक्षिण आफ्रिका हे फलंदाजीसाठी कठीण परिस्थिती असलेले ठिकाण आहे आणि त्याने तिथे सलामीवीर म्हणून दोन शतके केली आहेत. तो वेगवान आणि फिरकी गोलंदाजी चांगली खेळतो. आयपीएलमध्ये त्याने जवळपास प्रत्येकवर्षी ४००-५०० धावा केल्या आहेत.'.Asia Cup 2025 साठी श्रीलंकेच्या संघात स्टार ऑलराऊंडरचे पुनरागमन, १६ जणांचा संघ जाहीर.कैफ पुढे म्हणाला, 'सध्याच्या आशिया कपमधील भारतीय संघातील संजू सॅमसन सर्वात सिनियर खेळाडू आहे. त्याने २०१५ साली पदार्पण केले होते आणि तो २०२४ टी२० वर्ल्ड कपचाही भाग राहिला आहे. त्याने केरळ क्रिकेट लगीमध्येही भरपूर धावा केल्या आहेत.'भारतीय संघाला आशिया कप २०२५ स्पर्धेत पहिला १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध खेळायचा आहे..FAQs१. आशिया कप २०२५ मध्ये भारताचा पहिला सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?➤ भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी युएईविरुद्ध आहे.(Who will India face in their first match of Asia Cup 2025?)२. शुभमन गिलला कोणती जबाबदारी देण्यात आली आहे?➤ शुभमन गिलला आशिया कपसाठी उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे.(What role has Shubman Gill been given in Asia Cup 2025?)३. मोहम्मद कैफने कोणाला सलामीवीर म्हणून सुचवले आहे?➤ कैफनुसार गिल आणि अभिषेक शर्मा सलामीवीर असतील.(Who did Mohammed Kaif suggest as openers?)४. तिसऱ्या क्रमांकासाठी कैफने कोणाला प्राधान्य दिले?➤ त्याने संजू सॅमसनला प्राधान्य दिले आहे.(Whom did Kaif back for the No.3 position?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.