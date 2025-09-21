IND vs PAK, Video: सुर्यकुमार यादवचा जुगाड! 'गार्डन'मध्ये फिरणाऱ्या पाकिस्तानी फलंदाजाला चतुराईने केले बाद

आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर फेरीत पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. साहिबजादा फरहानच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानला चांगली सुरुवात मिळाली, पण भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना १७१ धावांवर रोखले. मोहम्मद नवाजच्या धावबादमुळे चर्चा झाली, ज्यावर बीसीसीआयने सोशल मीडियावर ट्रोल केले..आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या सुपर फोर फेरीतील दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. पाकिस्तानने फलंदाजीची सुरुवात चांगली केली होती. साहिबजादा फरहानच्या फटकेबाजीमुळे २०० धावा होतात की काय, असं चित्र होतं. मात्र नंतर भारतीय गोलंदाजांनी लगाम घातला आणि पाकिस्तानला २० षटकात ५ बाद १७१ धावांवर रोखले. दरम्यान, या सामन्यात मोहम्मद नवाज ज्या बिफिकीरपणामुळे धावबाद झाला, ज्याची चर्चा जोरदार होत आहे. बीसीसीआयनेही याबाबत पोस्ट करत ट्रोल केले आहे..IND vs PAK, Asia Cup: पाकिस्तानची दमछाक! साहिबजादा फरहानचे आक्रमण, पण शिवम दुबेने दिला ब्रेकथ्रू.झाले असे की साहिबजादाला शिवम दुबेने ४५ चेंडूत ५८ धावांवर बाद केले. त्यानंतर मोहम्मद नवाज कर्णधार सलमान आघासह डाव सावरत होता. यावेळी १९ व्या षटकात जसप्रीत बुमराहच्या तिसऱ्या चेंडूवर सलामान आघाने शॉट खेळला. पण चेंडू भारतीय क्षेत्ररक्षक वरुण चक्रवर्तीने लगेचच पकडला. पण सलमान आणि नवाजने एक धाव पूर्ण केली होती. पण त्यानंतर नवाजने दुसरी धाव घेण्याचा विचार केला होता, मात्र सलमानने नकार दिला. .यावेळी नवाज फार विचार न करता क्रिजच्या बाहेर उभा होता. त्याचवेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने चक्रवर्तीने त्याच्याकडे फेकलेला चेंडू चपळाईने स्ट्रायकर एन्डला चेंडू फेकला आणि तो चेंडू जाऊन स्टंपवर आदळला. यावेळी बेफिकीर असलेल्या नवाजची बॅट क्रिजच्या बाहेर होती. त्यामुळे त्याला २१ धावांवर धावबाद होऊन माघारी परतावे लागले..दरम्यान, या धावबादचा फोटो बीसीसीआयनेही सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिले की 'नज़र हटी, दुर्घटना घटी'. तसेच अनेक युझर्सनी असंही म्हटलं की गार्डनमध्ये फिरायला आलेल्या फलंदाजाला सूर्याने बाद केलं. खरंतर मैदानात असे गाफील राहणाऱ्या खेळाडूंना रोहित शर्माने एकदा गार्डन मे घुमनेवाले बंदे असं म्हटलं होतं..IND vs PAK: पाकिस्तानी फलंदाजानं आयसीसीचा मोठा नियम मोडला, कारवाई होणार? सामन्यात नेमकं काय घडलं?.अखेर शेवटी सलामना आघाने नाबाद १७ आणि फहिम अश्रफने २० धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे पाकिस्तानला १७० धावांचा टप्पा पार करता आला. भारताकडून शिवम दुबेने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादव आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. आशिया कप २०२५ सुपर फोरमध्ये भारताविरुद्ध पाकिस्तानने किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने २० षटकांत ५ बाद १७१ धावा केल्या.(How many runs did Pakistan score against India in Asia Cup 2025 Super Four?)२. पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ साहिबजादा फरहानने ५८ धावा केल्या.(Who scored the most runs for Pakistan?)३. भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India?)४. मोहम्मद नवाज कसा बाद झाला?➤ तो बेफिकीरपणामुळे २१ धावांवर धावबाद झाला.(How was Mohammed Nawaz dismissed?)५. नवाजच्या धावबादमध्ये सूर्यकुमार यादवची काय भूमिका होती?➤ सूर्यकुमार यादवने थेट स्टंपवर फेकून त्याला बाद केले.(What was Suryakumar Yadav’s role in Nawaz’s run-out?)६. बीसीसीआयने सोशल मीडियावर काय पोस्ट केले?➤ बीसीसीआयने नवाजच्या धावबादचा फोटो शेअर करून ‘नज़र हटी, दुर्घटना घटी’ असे लिहिले.(What did BCCI post on social media?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.