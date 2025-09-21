Cricket

IND vs PAK, Video: सुर्यकुमार यादवचा जुगाड! 'गार्डन'मध्ये फिरणाऱ्या पाकिस्तानी फलंदाजाला चतुराईने केले बाद

Mohammed Nawaz Careless Run-Out: आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या सुपर फोरमध्ये पाकिस्तानने भारताविरुद्ध १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. पण या सामन्यात मोहम्मद नवाजच्या धावबादमुळे सोशल मीडियावर चर्चा झाली.
Mohammed Nawaz Careless Run-Out | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Mohammed Nawaz Careless Run-Out | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या सुपर फोर फेरीत पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • साहिबजादा फरहानच्या आक्रमक खेळामुळे पाकिस्तानला चांगली सुरुवात मिळाली, पण भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना १७१ धावांवर रोखले.

  • मोहम्मद नवाजच्या धावबादमुळे चर्चा झाली, ज्यावर बीसीसीआयने सोशल मीडियावर ट्रोल केले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricket Viral Video
Surya kumar Yadav
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com