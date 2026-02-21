T20 World Cup: हार्दिक पांड्याने टीम इंडियाचं टेन्शन वाढवलं! इतका जोरात शॉट खेळला की स्टार वेगवान गोलंदाजाला लंगडत जावं लागलं बाहेर

Mohammed Siraj Struck by Hardik Pandya’s Shot in Nets: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर-८ फेरीत भारताचा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध होणार आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघासमोरील (Team India) चिंता वाढल्या आहेत. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज दुखापतग्रस्त (Mohammed Siraj Injury) झाला आहे. .T20 WC, IND vs SA: अभिषेक शर्माला टीम इंडियातून डच्चू? भारताच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्टच उत्तर दिलं, 'त्याच्याबद्दलची चर्चा...'.टी२० वर्ल्ड कप सुरू झाल्यापासून भारतीय संघाला खेळाडूंच्या आरोग्याच्या तक्रारींची चिंता आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि अभिषेक शर्मा आजारी पडले होते. याशिवाय नुकताच दुखापतीतून सावरून वॉशिंग्टन सुंदर संघात दाखल झाला आहे. तसेच स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच हर्षित राणा दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेलाच मुकला, ज्यामुळे सिराजला शेवटच्या क्षणी भारतीय संघात स्थान देण्यात आले..आता यातच सिराजचाही गुडघा हार्दिक पांड्याच्या (Hardik Pandya) शॉटमुळे दुखावला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी शुक्रवारी भारतीय संघ सराव करत असताना हार्दिक पांड्याने मारलेला एक जोरदार शॉट सिराजच्या डाव्या गुडघ्याला लागला. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार चेंडू लागल्यानंतर मोहम्मद सिराज वेदनेने कळवळला होता. तो लंगडत नेट्समधून बाहेरही पडला. त्याच्यावर मैदानात उपचारही करण्यात आले..मात्र अद्याप त्याची दुखापत किती गंभीर आहे, याबाबत बीसीसीआयने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र त्याची ही दुखापत फार गंभीर नसावी अशीच इच्छा भारतीय चाहत्यांची असेल. सिराज या स्पर्धेत आत्तापर्यंत एकच सामना खेळला आहे. तो बुमराहच्या अनुपस्थितीत अमेरिकेविरुद्ध खेळला होता. त्याने ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण त्यानंतर त्याला बुमराहच्या पुनरागमनामुळे संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही. .T20 World Cup: पाकिस्तान-न्यूझीलंडचे गणित पाऊस बिघडवणार? राखीव दिवस असणार की नाही, जाणून घ्या.दरम्यान, सध्या भारतीय संघाने वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी प्रामुख्याने जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग सांभाळत आहे. त्यांना हार्दिक पांड्या आणि शिवम दुबेची साथ मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.