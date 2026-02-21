T20 WC, IND vs SA: अभिषेक शर्माला टीम इंडियातून डच्चू? भारताच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्टच उत्तर दिलं, 'त्याच्याबद्दलची चर्चा...'

Morne Morkel Ends Debate Over Abhishek Sharma's Place: भारताचा स्टार सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा सध्या खराब फॉर्मचा सामना करत आहे. त्याला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अद्याप एकही धाव करता आलेली नाही. तो स्पर्धेच्या आधी अफलातून फॉर्ममध्ये होता. मात्र स्पर्धेत त्याने तीन सामने खेळले, पण तिन्ही सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला. अभिषेक (Abhishek Sharma) स्पर्धेच्या सुरुवातीला आजारीही होता, ज्यामुळे त्याला एका सामन्याला मुकावे लागले. त्यामुळे सध्या भारतीय संघाला (Team India) चिंता आहे. त्याला संघातून बाहेर केले जाणार का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. आता याबाबत भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलने (Morne Morkel) प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs PAK: 'हँडशेक न करणं फक्त शो, भारत-पाकिस्तानच्या खेळाडूंमध्ये बंद दारामागे सर्वकाही आलबेल', कोणी केला हा खळबळजनक दावा?.मॉर्केलने सांगितले की अभिषेकला संघातून काढण्याबाबत काहीच चर्चा झालेली नाही. शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मॉर्केलने सांगितेल की 'संघात अभिषेक शर्माबाबत अगदी कोणतीच चर्चा झाली नाही. तो संघासाठी आणि प्रेक्षकांसाठी नक्कीच चांगली कामगिरी करेल. त्याला पाहाणे मजेदार असते. तो नेट्समध्ये चांगली फलंदाजी करत आहे.'.याशिवाय सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनाही अभिषेकला पाठिंबा दिला असून तो आजरपणातून सावरल्यानंतर ट्रेनिंगदरम्यान चांगल्या फॉर्ममध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. तो पुढच्या टप्प्यात चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला होता..सुनील गावसकरांचा सल्लाअभिषेक शर्माचा खराब फॉर्म पाहाता सुनील गावसकरांनी त्याला सुरुवातीला गरज पडल्यास वेळ घेण्याचा सल्ला दिला होता. ते म्हणाले, 'अभिषेक शर्मा खूप चांगला खेळाडू आहे, पण त्याच्यावर अपेक्षाचं ओझं आहे. जर त्याने अमेरिकेविरुद्ध चांगली सुरुवात केली असती, तर कदाचित चित्र वेगळं असतं. पण षटकार मारणारा खेळाडू आणि वरच्या फळीतील फॉर्ममध्ये असणारा खेळाडू म्हणून त्याच्यावर खूप मोठं दडपण आहे.''त्यामुळे त्याने सुरुवातीला एकेरी धाव काढावी. अगदी चार निर्धाव चेंडूंनीही काही फरक पडणार नाही. तो नंतर ते चेंडूंचे नुकसान भरून काढू शकतो. त्याने हुशारीने खेळायला हवे. त्याने स्थिरावायला थोडा वेळ घ्यावा आणि मग त्याच्या नैसर्गिक खेळ करावा. पहिले तर त्याने एक तरी धाव घ्यावी, प्रत्येक फलंदाजाला ती पहिली धाव हवी असते. त्यानंतर सर्वकाही ठीक होईल.'.T20 World Cup: 'आमच्या आईला जास्त टेन्शन...', भारत - दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान दोन सख्खे भाऊही आमने-सामने.भारतीय संघाने सुपर-८ मध्ये प्रवेश केला आहे. आता भारताचा सुपर-८ मध्ये पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २२ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादला होईल. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीला झिम्बाब्वे आणि १ मार्चला वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.