Mohammed Siraj: 'एक मिनिट भाई...', सिराज चाहत्यांच्या गराड्यात अडकला अन् मग चिडला; Video Viral

भारतात क्रिकेटपटूंना मोठी लोकप्रियता आहे. स्टार क्रिकेटपटूंसोबत सेल्फी आणि फोटो काढण्यासाठी चाहते गर्दी करत असतात. यामुळे अनेकदा क्रिकेटपटू गर्दी अडकतात. असाच प्रकार भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजसोबतही (Mohammed Siraj) झाला. त्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल (Video Viral) होत आहेत. यात तो वैतागलेलाही जिसत आहे. .IND vs AUS, Video: T20I मालिका विजयानंतर कसं होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुममधील वातावरण, 'या' खेळाडूने जिंकलं Impact Player मेडल.जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात दिसते की मोहम्मद सिराज प्रवासादरम्यान त्याच्या कारजवळ जात होता, त्यावेळी त्याच्या आजूबाजूला सुरक्षा रक्षकही होते. मात्र चाहत्यांची गर्दी खूप मोठ्या प्रमाणात होती. चाहते फोटो काढण्यासाठी आणि त्याची स्वाक्षरी घेण्यासाठी आतुर होते आणि त्यासाठी प्रयत्न करत होते. पण खूप गर्दी झाल्याने गोंधळ झाला होता आणि धूळही खूप असल्याचे दिसत होते. या मोठ्या गर्दीच्या गोंधळात सिराज पुढे जात होता. पण एका क्षणी तो वैतागला आणि चिडून म्हणाला, 'एक मिनिट, भाई.' त्याने त्याला त्याच्या कारजवळ नीट जाऊ देण्यास सांगितले. त्यानंतर गोंधळ पाहून शेवटी त्याने विनंतीही केली शांततेत गोष्टी करू. त्याने फोटो काढण्याचीही तयारी दाखवली. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ कधीचा आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही..मोहम्मद सिराजला शेवटच्या क्षणी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये संधीमोहम्मद सिराज सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळण्यात व्यस्त आहे. तो आधी या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाचा भाग नव्हता. मात्र हर्षित राणा स्पर्धेला ३ दिवस बाकी असताना दुखापतग्रस्त झाला आणि स्पर्धेतून बाहेर झासा. त्यामुळे सिराजला त्याचा बदली खेळाडू म्हणून भारताच्या टी२० संघात तब्बल दीड वर्षांनी संधी मिळाली. सिराजने पुनरागमनानंतर अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळताना भारतासाठी ३ विकेट्सही घेतल्या..विशेष म्हणजे आधी टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात नसल्याने सिराजने स्पेनला जाण्याची योजना आखली होती. तो ला लीगा स्पर्धेतील रिअल मद्रीद विरुद्ध रिअल सोसिएदाद हा फुटबॉल सामना पाहायला जाणार होता. पण अचानक टी२० वर्ल्ड कपसाठी बोलावणं आल्याने त्याने त्वरित स्पेनला जाण्याची योजना रद्द केली आणि तो भारतीय संघात दाखल झाला. भारताने अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी खेळला, त्याच्या आदल्या रात्री सिराज भारतीय संघात दाखल झाला होता. पण काही तासातच तो खेळण्यासाठी तयार झाला..T20 World Cup 2026: मोहम्मद सिराजची भारतीय संघात अचानक एन्ट्री! गंभीरचा लाडका खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर.मोहम्मद सिराज २०२४ टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होता. तो भारताच्या कसोटी आणि वनडे संघातीलही प्रमुख वेगवान गोलंदाजांपैकी एक आहे.