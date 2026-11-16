IND vs NZ: मैदानावर अनेक खेळाडू होते, पण तिरंग्यासाठी धावला फक्त सिराज! video पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

New Zealand vs India, 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात नुकतीच वनडे मालिका झाली, ज्यात भारताने ३-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. पाचवा सामना माऊंट मौंगानुई येथे झाला. या सामन्यात भारताने २२ धावांनी विजय मिळवला. याच सामन्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने (Mohammed Siraj) त्याच्या गोलंदाजीसोबतच त्याच्या एका कृतीने देशवासियांची मनं जिंकली आहेत. .IND vs NZ 5th ODI: अर्शदीप-सिराजचा धुमाकूळ! भारताचा न्यूझीलंडवर रोमांचक विजय, ७ वर्षांनंतर मायदेशात किवींचा मालिका पराभव.झाले असे की भारतीय संघ या सामन्यात २०९ धावांचे रक्षण करत असताना एक प्रेक्षक भारताचा राष्ट्रध्वज हातात घेऊन सुरक्षारक्षकांची नजर चुकवत अचानक मैदानात घुसला. त्यावेळी तो थेट विराटच्या दिशेने येत होता. विराट रोहित शर्मा आणि इतर भारतीय खेळाडूंसोबत चालत होता. त्याने हा प्रेक्षक अचानक त्याच्या दिशेने येताना पाहताच विराट त्याच्यापासून दूर पळू लागला आणि त्याच्या मागे तो प्रेक्षक धावू लागला. इतर खेळाडू त्याच्याकडे पाहात होते..याचवेळी लगेचच सुरक्षारक्षक मैदानात आले आणि त्यांनी त्या प्रेक्षकाला पकडण्यासाठी त्याच्यावर झडप घातली. त्यामुळे ते त्याच्यासह खाली पडले. त्यामुळे त्या प्रेक्षकाच्या हातातील तिरंगाही खाली पडला, जो एका सुरक्षारक्षक उचलत होते, ते पाहाताच सिराज तिथे आला आणि त्याने आधी तिरंगा (Indian Flag) आपल्याकडे घेत त्याचा अपमान होणार नाही, याची काळजी घेतली. ते सुरक्षा रक्षक त्या प्रेक्षकाला घेऊन मैदानातून बाहेर जात असताना सिराजनेही तो तिरंगा मैदानातून सुरक्षित बाहेर नेला जाईल याची काळजी घेतली. सिराजच्या या कृतीचे सध्या सोशल मीडियावर जोरदार कौतुक होत आहे..सिराजने घेतल्या दोन विकेट्सदरम्यान, भारताने न्यूझीलंडसमोर पाचव्या वनडेत २१० धावांचेच लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या न्यूझीलंडला पहिला धक्का मोहम्मद सिराजनेच दिला. त्याने टीम सिफर्टला १४ धावांवरच यश ठाकूरच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर त्याने धोकादायक फिन ऍलेनलाही १ धावेवरच त्रिफळाचीत केले. त्याने अर्शदीप सिंगसह चांगली गोलंदाजी करत न्यूझीलंडला १८७ धावांवरच रोखले. अर्शदीपने ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs NZ: पहिल्या कसोटीत कोण IN अन् कोण OUT? शुभमन गिलच्या Playing XI मध्ये बुमराह, पंत, जुरेल कोणाला संधी? कशी असेल भारताची Playing XI.विशेष म्हणजे सिराजला न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या तिन्ही सामन्यात खेळवण्यात आले नव्हते. पण अखेरच्या वनडेत त्याला संधी देण्यात आली. आता सिराज १९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे. या मालिकेत जसप्रीत बुमराहसह तो भारताचा प्रमुख गोलंदाज असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.