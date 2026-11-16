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IND vs NZ: मैदानावर अनेक खेळाडू होते, पण तिरंग्यासाठी धावला फक्त सिराज! video पाहून तुम्हीही कराल कौतुक

Mohammed Siraj Quickly Secures Dropped Indian Flag: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पाचव्या वनडे दरम्यान विराट कोहलीचा एक चाहता हातात तिरंगा घेऊन मैदानात घुसला होता. त्यावेळी त्याला सुरक्षारक्षकांनी पकडल्यानंतर मोहम्मद सिराजने केलेल्या एका कृतीने देशवासियांची मनं जिंकली आहेत.
Mohammed Siraj Quickly Secures Dropped Indian Flag | India vs New Zealand ODI

Mohammed Siraj Quickly Secures Dropped Indian Flag | India vs New Zealand ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India, 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात नुकतीच वनडे मालिका झाली, ज्यात भारताने ३-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. पाचवा सामना माऊंट मौंगानुई येथे झाला. या सामन्यात भारताने २२ धावांनी विजय मिळवला. याच सामन्यात भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने (Mohammed Siraj) त्याच्या गोलंदाजीसोबतच त्याच्या एका कृतीने देशवासियांची मनं जिंकली आहेत.

Mohammed Siraj Quickly Secures Dropped Indian Flag | India vs New Zealand ODI
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