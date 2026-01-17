मोहम्मद सिराजने T20 World Cup साठी टीम इंडियात निवड न होण्यावर सोडलं मौन; म्हणाला, 'वर्ल्ड कपमध्ये खेळणं स्वप्न, पण...'

Mohammed Siraj Opens Up on Left Out of T20 WC: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज हा कसोटी संघातील नियमित खेळाडू असला, तरी मर्यादीत क्रिकेटमध्ये तो काही मोजकेच सामने खेळताना गेल्या काही महिन्यात दिसला आहे. २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचा तो भाग होता. मात्र, त्याला २०२६ मध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपासाठी (T20 World Cup 2026) भारताच्या संघात संधी मिळालेली नाही. .IND vs NZ, Viral Video: विराट कोहलीचा चाहता अचानक मैदानात पळत आला अन् थेट मिठीच मारली, पुढे काय झालं पाहा.भारताच्या संघात जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा या वेगवान गोलंदाजांना टी२० वर्ल्ड कपसाठी संधी दिली आहे. याशिवाय सिराज (Mohammed Siraj) नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेतही खेळला नव्हता. सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध सुरू असलेल्या वनडे मालिकेत मात्र त्याला संधी मिळाली.याबाबत आता मोहम्मद सिराजनेच मौन सोडले आहे. त्याने वर्कलोड मॅनेजमेंटचे कारण सांगत वर्ल्ड कपमधून वगळल्याचे समर्थनच केले आहे..न्यूझीलंडविरुद्ध इंदोरला होणाऱ्या तिसऱ्या वनडेपूर्वी सिराज पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून आणि आगामी टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघातून वगळण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना त्याने सांगितले की 'दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत मला विश्रांती दिली होती. कारण मी त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत ४० षटके गोलंदाजी केली होती. मी वनडेत आत-बाहेर होत नाहीये. मी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिका खेळलो आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मला विश्रांती दिली गेली.''वेगवान गोलंदाजासाठी पुरेशी विश्रांती महत्त्वाची असते. सलग कसोटी सामने खेळल्यानंतर तुम्ही खूप गोलंदोजी केलेली असते. त्यामुळे लय कायम ठेवण्यासाठी आणि लक्ष केंद्रित ठेवण्यासाठी तुम्हाला विश्रांती गरजेची असते.'.तसेच सिराज पुढे म्हणाला, 'मी गेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळलो होतो आणि यावेळी खेळणार नाही. एखाद्या खेळाडूसाठी वर्ल्ड कपमध्ये खेळणे, देशासाठी खेळणे हे एक वेगळे स्वप्न असते. पण निवडलेला संघ पेपरवर चांगला दिसत आहे. मी संघाला शुभेच्छा देईल की त्यांनी आपल्याकडेच ट्रॉफी राखावी.'.IND vs NZ: जडेजाच्या फॉर्मची भारतीय संघात चिंता? मोहम्मद सिराजने सांगितले कसे आहे टीममधील वातावरण.न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकाही खेळायची आहे. ही मालिका टी२० वर्ल्ड कपपूर्वीची अखेरची आहे. ७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. ८ मार्चपर्यंत ही स्पर्धा चालेल.मोहम्मद सिराजबद्दल बोलायचे झाल्यास तो भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना श्रीलंकेविरुद्ध ३० जुलै २०२४ रोजी खेळला होता. त्याने भारतासाठी १६ टी२० सामन्यांमध्ये १४ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.