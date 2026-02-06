T20 World Cup 2026: मोहम्मद सिराजची भारतीय संघात अचानक एन्ट्री! गंभीरचा लाडका खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर

India T20 World Cup 2026 Squad Update: शनिवारपासून (७ फेब्रुवारी) भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळायची आहे. मात्र या स्पर्धेला सुरुवात होण्याच्या एक दिवस आधीच भारतीय संघात बदल करावा लागला आहे. भारतीय संघात वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला (Mohammed Siraj) संधी मिळणार आहे. याबाबत लवकरच बीसीसीआय (BCCI) घोषणा करण्याची शक्यता आहे. .T20 World Cup 2026 : विश्वकप स्पर्धेच्या एक दिवस आधी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! 'तो' लकी खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर, कारण काय?.भारताचा युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा (Harshit Rana) या वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबत संकेत दिले आहेत. त्याने सांगितले की 'हर्षित राणा अद्याप स्पर्धून बाहेर झाला नाही, त्याच्या दुखापतीचा सध्या फिजिओ आढावा घेत आहेत. पण त्याची दुखापत फारशी चांगली वाटत नाहीये.'.बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताचा सराव सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता. या सामन्यात गोलंदाजी करताना हर्षित संघर्ष करताना दिसला होता. त्याने एकच षटक गोलंदाजी करताना १६ धावा दिल्या. एक षटक टाकल्यानंतर मात्र तो लंगडत मैदानातून बाहेर गेला होता. त्याचा गुडघा दुखावला असल्याचे समोर आले होते. त्याची हीच दुखापत गंभीर असल्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मोहम्मद सिराजला हर्षित राणाचा बदली खेळाडू म्हणून भारतीय संघात (Team India) संधी मिळणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार सुत्राने सांगितले की हर्षित ही स्पर्धा खेळण्यासाठी पूर्ण फिट नाही. त्याच्या जागेवर सिराज संघात येईल..दरम्यान, पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमारला हर्षित राणाची दुखापत हा मोठा धक्का आहे का, असे विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'हो हा मोठा धक्का आहे. कारण १५ खेळाडूंना नजरेसमोर ठेवूनच कॉम्बिनेशन बनवले जाते. जर तो खेळणार नसेल, तर नक्कीच आम्हाला त्याची कमी भासेल. पण आमच्याकडे पुरेसे पर्याय आहेत. आम्हाला बदली वेगवान गोलंदाजांचा विचार करावा लागेल. आम्हाला सर्वोत्तम खेळाडूची निवड करावी लागेल. मला माहित आहे की हर्षित प्रमाणे ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा खेळाडू हवा, पण मग अशावेळी असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की पहिले ८ फलंदाज मग काय करतायेत, त्यांनाही तर फलंदाजी करावी लागेल.'.T20 World Cup: 'भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय सरकारचा, आमच्या हातात...' पाकिस्तानचा कर्णधार काय म्हणाला?.भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील (T20 World Cup) पहिला सामना शनिवारी अमेरिकेविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर खेळायचा आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.