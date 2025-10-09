Asia Cup Controversy : सूर्यकुमार यादव खोटं बोलतोय का? पाकिस्तानी पत्रकारांचा मोहसिन नक्वींवर प्रश्नांचा भडिमार, पळकुटा ACC चेअरमन काय म्हणाला पाहा Video

Mohsin Naqvi response on Asia Cup trophy controversy: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत झालेला वाद मिटण्याचं नाव घेत नाहीए. पाकिस्तान संघाविरुद्ध भारतीय संघाने घेतलेली कठोर भूमिका, चर्चेत राहिली आणि त्यानंतर आशिया चषक फायनलमध्ये रंगलेले नाट्य, साऱ्यांनी पाहिले. पाकिस्तानला फायनलमध्ये लोळवल्यानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू ट्रॉफी घेण्यास व्यासपीठावर आलेच नाही. या अपमानाने पेटलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे व आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ट्रॉफी घेऊन पळून गेले. त्यानंतर ACC च्या बैठकीत बीसीसीआयने PCB च्या अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. पण, अजूनही टीम इंडियाला ट्रॉफी मिळालेली नाही..भारताने आशिया चषक स्पर्धेत अपराजित मालिका कायम राखताना पाकिस्तानला तिन्ही सामन्यांत पराभूत केले. अंतिम फेरीत पाकिस्तानकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली, परंतु तिलक वर्माने मॅच खेचून काढली. विजयानंतर भारतीय खेळाडूंनी जल्लोष केला, परंतु त्यांच्या हाती ट्रॉफी नव्हती. नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नाही, हा टीम इंडियाचा पवित्रा होता. नक्वी यांनी व्यासपीठावर बराच वेळ वाट पाहिली, परंतु भारतीय खेळाडू दाद देत नसल्याचे दिसताच ते ट्रॉफी घेऊन पळून गेले..मोहम्मद शमी पेटला! वन डे संघात निवड न झाल्यावर अजित आगरकर, गौतम गंभीर यांना दिलं उत्तर; म्हणाला, त्यांना जे.. .मोहसिन नक्वी हे पाकिस्तान सरकारचे मंत्रीही आहेत. सध्या आशिया चषक हा इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाच्या मुख्यालयात आहे. याच मुद्यावरून नक्वी यांना पाकिस्तानी पत्रकारांकडून प्रश्न विचारले गेले. कराची येथे पाकिस्तानी फिरकीपटू अब्रार अहमद याच्या लग्नाला नक्वी यांनी उपस्थिती लावली होती. त्यावेळचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये पाकिस्तानी पत्रकार सातत्याने नक्वी यांना आशिया चषकाबद्दल विचारणा करताना दिसत आहे, परंतु नक्वींकडून एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले गेले नाही..मोहसिन नक्वी साहेब आता जरा तुम्ही थांबा!एक तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षपद सांभाळा किंवा पाकिस्तान सरकारचे मंत्रीपद यापैकी एकच जबाबदारी सांभाळा, असा सल्ला मोहसिन नक्वी यांना पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदी याने दिला आहे..Rinku Singh: अंडरवर्ल्डकडून रिंकू सिंगला धमकी, मागितली 'इतक्या' कोटींची खंडणी; दाऊद गँगचा हात... वेस्ट इंडिज कनेक्शन .शाहिद आफ्रिदी म्हणाला, नक्वी यांना मी विनंती किंवा सल्ला देऊ इच्छितो की, ते दोन प्रमुख पदांवर काम करत आहेत आणि त्यांना या कामासाठी बराच वेळ द्यावा लागतो. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आणि गृहमंत्रालयातील मंत्री या दोन वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात गुंतागुंत करता कामा नये... हा मोठा निर्णय आहे, परंतु तो त्यांनी लवकरात लवकर घ्यायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.