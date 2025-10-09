Cricket

Asia Cup Controversy : सूर्यकुमार यादव खोटं बोलतोय का? पाकिस्तानी पत्रकारांचा मोहसिन नक्वींवर प्रश्नांचा भडिमार, पळकुटा ACC चेअरमन काय म्हणाला पाहा Video

Asia Cup Trophy Controversy: आशिया कपचा वाद पुन्हा पेटला आहे! भारतीय फलंदाज सूर्यकुमार यादवच्या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानात पत्रकारांनी थेट पीसीबी अध्यक्ष आणि एसीसीचे चेअरमन मोहसिन नक्वी यांना प्रश्नांनी घेरलं.
Pakistani journalists confront Mohsin Naqvi over Asia Cup trophy controversy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohsin Naqvi response on Asia Cup trophy controversy: आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत झालेला वाद मिटण्याचं नाव घेत नाहीए. पाकिस्तान संघाविरुद्ध भारतीय संघाने घेतलेली कठोर भूमिका, चर्चेत राहिली आणि त्यानंतर आशिया चषक फायनलमध्ये रंगलेले नाट्य, साऱ्यांनी पाहिले. पाकिस्तानला फायनलमध्ये लोळवल्यानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू ट्रॉफी घेण्यास व्यासपीठावर आलेच नाही. या अपमानाने पेटलेल्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे व आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी ट्रॉफी घेऊन पळून गेले. त्यानंतर ACC च्या बैठकीत बीसीसीआयने PCB च्या अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले. पण, अजूनही टीम इंडियाला ट्रॉफी मिळालेली नाही.

