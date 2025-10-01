BIG BREAKING: मोहसिन नक्वी अखेर आले गुडघ्यावर! ट्रॉफी न देण्यावरून BCCI ची मागितली माफी

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यानंतर मोहसिन नक्वी यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली आहे. भारतीय संघाला आशिया कप विजेतेपदाची ट्रॉफी नक्वी यांनी दिली नव्हती, त्यामुळे वाद निर्माण झाला. आता नक्वी यांनी आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर बीसीसीआयकडे दिलगिरी व्यक्त केली आहे..आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी अखेर बीसीसीआयची माफी मागितली असल्याचे समोर येत आहे. रविवारी (२८ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने नमलवे. मात्र त्यानंतर झालेल्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. त्यामुळे यंदाच्या आशिया कपला वादाचा गालबोट लागलं आहे..Asia Cup Controvarsy : तासभर 'Cartoon' सारखा उभा होतो ! मोहसिन नक्वी म्हणाले, आता तर सूर्यकुमारने स्वतः येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी.अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर नक्वी यांनी भारतीय संघाला विजेतेपदाची ट्रॉफीच दिली नाही. तसेच भारतीय खेळाडूंचे मेडल्सही दिले नाहीत. ते ट्रॉफी आणि मेडल्स त्यांच्यासोबत घेऊन गेले होते. त्यामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफी आणि मेडल्सशिवायच विजयाचे सेलीब्रेशन केले. त्यावरून बरीच चर्चा झाली. बीसीसीआयनेही यावर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला होता..इंडिया टूडेने दिलेल्या वृत्तानुसार आता मोहसिन नक्वी यांनी घडलेल्या प्रकरणावर बीसीसीआयची माफी मागितली असल्याचे समजत आहे. नुकतीच आशियाई क्रिकेट काऊंन्सिलची (ACC) बैठक झाली. या बैठकीनंतर नक्वी यांचा सूर नरमला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नक्वी यांनी बीसीसीआयकडे दिलगिरी व्यक्त केली आहे की अंतिम सामन्यानंतर जे झालं, ते अशा प्रकारे व्हायला नव्हतं पाहिजे..मंगळवारी ACC ची बैठक झाली होती. या बैठकीत बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला उपस्थित होते. त्यांनी स्पष्टपणे नक्वी यांच्या वर्तवणूकीचा निषेध केला. आशिया कपची ट्रॉफी ACC च्या किंवा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या मालकीची नाही असं म्हणत त्यांनी नक्वी यांच्यावर टीका केली होती. तसेच त्यांनी म्हटले की ट्रॉफी अधिकृतरित्या विजेत्या संघाला द्यायला हवी होती आणि ती ट्रॉफी ACC च्या ताब्यात असायला हवी होती..Asia Cup Controvarsy: मोहसिन नक्वी साहेब आता जरा तुम्ही थांबा! Shahid Afridi ने पाकिस्तानी मंत्र्याला खडसावले, आता हे आपापसात भांडू लागले....दरम्यान, जरी नक्वी यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली असली, तरी त्यांनी थेट भारतीय संघाला ट्रॉफी देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की जर भारतीय संघाला ट्रॉफी हवी असेल, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने वैयक्तिकरित्या दुबीईच्या ACC ऑफिसमध्ये यावं आणि ट्रॉफी घ्यावी. पण बीसीसीआयने यासाठी थेट नकार दिला आहे. तसेच प्रश्न विचारला आहे की भारतीय कर्णधाराला अंतिम सामन्याच्या रात्री जर ट्रॉफी नाकरली गेली, तर त्याने ती ट्रॉफी घेण्यासाठी पुन्हा दुबईला का यावे. दरम्यान, आता या घटनांमुळे क्रिकेटच्या मैदानातही भारत - पाकिस्तान संघातील संबंधांना तडा गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.