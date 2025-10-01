Cricket

BIG BREAKING: मोहसिन नक्वी अखेर आले गुडघ्यावर! ट्रॉफी न देण्यावरून BCCI ची मागितली माफी

Mohsin Naqvi apologises to BCCI: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यानंतर ट्रॉफीवरून झालेल्या वादावर मोहसिन नक्वी यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यानंतर मोहसिन नक्वी यांनी बीसीसीआयची माफी मागितली आहे.

  • भारतीय संघाला आशिया कप विजेतेपदाची ट्रॉफी नक्वी यांनी दिली नव्हती, त्यामुळे वाद निर्माण झाला.

  • आता नक्वी यांनी आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर बीसीसीआयकडे दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

