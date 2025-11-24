Cricket

Asia Cup: भारताची ट्रॉफी पळवलेल्या नक्वींकडून पाकिस्तान संघाचा मात्र सन्मान, कर्णधाराला सोपवला चषक; Video Viral

Mohsin Naqvi Presents Trophy to Pakistan A : आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने बांगलादेश अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले. मोहसीन नक्वी यांनी विजेत्यांना ट्रॉफी दिली, ज्यामुळे भारतीय संघाच्या ट्रॉफी वादाची आठवण झाली.
Mohsin Naqvi Presents Trophy as Pakistan A Win Asia Cup Rising Stars 2025

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने विजेतेपद जिंकले.

  • पाकिस्तान अ संघाने बांगलादेश अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत करून विजेतेपद मिळवले.

  • मोहसीन नक्वी यांनी विजेत्यांना ट्रॉफी दिली, ज्यामुळे काही दिवसांपूर्वी भारतीय संघाने जिंकलेली ट्रॉफी पळवून नेल्याची आठवण झाली.

Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Viral Video
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
PCB Chairman
Bangladesh Cricket Team
Asia Cup 2025

