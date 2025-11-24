Asia Cup: भारताची ट्रॉफी पळवलेल्या नक्वींकडून पाकिस्तान संघाचा मात्र सन्मान, कर्णधाराला सोपवला चषक; Video Viral

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत पाकिस्तान अ संघाने विजेतेपद जिंकले. पाकिस्तान अ संघाने बांगलादेश अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत करून विजेतेपद मिळवले. मोहसीन नक्वी यांनी विजेत्यांना ट्रॉफी दिली, ज्यामुळे काही दिवसांपूर्वी भारतीय संघाने जिंकलेली ट्रॉफी पळवून नेल्याची आठवण झाली. .काही दिवसांपूर्वीच सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये आशिया कप २०२५ स्पर्धा पार पडली, ज्यात भारत - पाकिस्तान सामने चांगलेच चर्चेत राहिले. एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतप भारत आणि पाकिस्तान हे संघ जेव्हाही आमने-सामने आले, तेव्हा ते चर्चेचा विषय ठरले. .Asia Cup Rising Stars: वैभव सूर्यवंशीला सुपर ओव्हरमध्ये का बॅटिंग दिली नाही? सेमीफायनलमधील पराभवानंतर कर्णधाराचा खुलासा .त्यातच आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघ जिंकल्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर नक्वी यांनी ही ट्रॉफीचसोबत नेली आणि म्हटलं की आता भारताला जर ट्रॉफी हवी असेल, तर त्यांनी त्यांच्याकडून दुबईत असलेल्या आशिया क्रिकेट काऊन्सिलच्या ऑफिसमधून घेऊन जावी. त्यामुळे हा वाद बरेच दिवस गाजला..यानंतर आता एक-दीड महिन्यातच पुन्हा आशिया कपबाबत चर्चा होत आहे. यामागे कारण म्हणजे नुकतेच दोहामध्ये आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ ही स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत उदयोन्मुख खेळाडू खेळताना दिसले, ज्यात बलाढ्य देशांचे अ संघ सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत रविवारी (२३ नोव्हेंबर) पाकिस्तान अ संघाने विजेतेपद जिंकले. रविवारी अंत्यत रोमांचक झालेल्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान अ संघाने बांगलादेश अ संघाला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले आणि तिसऱ्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले..Asia Cup, IND A vs PAK A: भारताविरुद्ध पाकिस्तानने पलटवली बाजी, मिळवला दणदणीत विजय; मॅचनंतर हस्तांदोलन झालं की नाही?.पाकिस्तान अ संघाने हे विजेतेपद जिंकल्यानंतर मात्र आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष असलेल्या मोहसीन नक्वी यांनी विजेत्यांना ट्रॉफी दिली. यावेळी नक्वी पाकिस्तान अ संघाचा कर्णधार इरफान खानला विजेतेपदाची ट्रॉफी देताना अत्यंत आनंदी दिसत होते. त्यांचा हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. पण यामुळे अनेकांना काही दिवसांपूर्वीच सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने जिंकलेली ट्रॉफी पळवून घेऊन गेल्याची आठवण झाली आहे. त्यामुळे त्याबाबत सध्या चर्चाही सुरू आहे..अंतिम सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने २० षटकात सर्वबाद १२५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर बांगलादेशनेही २० षटकात ९ बाद १२५ धावाच केल्या होत्या. त्यामुळे हा सामना सुपर ओव्हरमध्ये पोहचला. सुपर ओव्हरमध्ये बांगलादेश संघ प्रथम फलंदाजीला आले, ज्यांनी तीनच चेंडू खेळले आणि दोन विकेट्स गमावत ६ धावा केल्या. त्यानंतर ७ धावांचे लक्ष्य पाकिस्तानने विकेट न गमावता ५ चेंडूत पूर्ण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.