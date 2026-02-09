मोहसिन नक्वीची नवी मागणी! India vs Pakistan मॅच हवी असेल तर तिरंगी मालिका खेळवा; ज्यामध्ये भारत, पाकिस्तान अन्...

Mohsin Naqvi proposes tri nation series : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) एकामागून एक नवीन मागण्या करताना दिसत आहेत. भारत-पाकिस्तान द्विदेशीय मालिका, महसुलात जादा वाटा अशा मागण्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून ( ICC) मान्य होऊ शकत नसल्याचे दिसताच मोहसिन नक्वीने नवीन मागणी केली आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील India vs Pakistan सामना व्हावा असे वाटत असेल तर मागणी मान्य करा, अशी अट पीसीबीने ठेवली आहे. आता हा मुद्दा आता पाकिस्तान पंतप्रधान शाहबाझ शरिफ यांच्याकडे गेला आहे आणि ते यू टर्न मारण्याची शक्यता अधिक आहे..आयसीसी-पाकिस्तान यांच्यातला वाद आता शेवटाकडे आला आहे आणि पीसीबी आपल्या आधिच्या भूमिकेतून घुमजाव करण्याची शक्यता बळावली आहे. आयसीसी, पीसीबी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात लाहोर येथे रविवारी बैठक झाली. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा शरिफ यांच्याकडे गेले आहे. त्यांच्या सरकारने भारताविरुद्ध मॅच खेळणार नसल्याचे सोशल मीडियावरून जाहीर केले होते. पण आता त्यांना त्यांचे शब्द फिरवावे लागणार आहेत..Pakistan Cricket : पाकिस्तानचं ब्लॅकमेलिंग पाहून बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतापले; ICC सोबत केली हातमिळवणी, मोहसिन नक्वीला म्हणाले... .MPA करार...पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी व शरिफ यांच्यात आजच बैठक होणार आहे आणि अंतिम निर्णयही येण्याची शक्यता आहे. त्यात एकतर आयसीसी किंवा पीसीबी यापैकी एक माघार घेईल, असे म्हटले जात आहे. IND vs PAK सामन्याला आठवड्याचा कालावधी शिल्लक आहे आणि अशात पाकिस्तानचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. पाकिस्तानकडे कोणतीही मागणी करण्याचे कारण नाही आणि प्रत्यक्षात त्यांनी सदस्य सहभाग करार (एमपीए) आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या अटींनुसार खेळले पाहिजे, असे आयसीसीचे म्हणणे आहे. या करारात भारत आणि पाकिस्तानचे सामने तटस्थ ठिकाणी आयोजित करण्यासाठी हायब्रिड होस्टिंग स्ट्रक्चर प्रस्तावित केले होते..तिरंगी मालिका...पीसीबी केवळ पाकिस्तानसाठीच नाही तर बांगलादेशसाठी देखील भारतासोबत द्विपक्षीय मालिका पुनर्संचयित करण्याची मागणी करत होते. शिवाय, त्यांनी भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांच्यात तिरंगी मालिका खेळवण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. पीसीबी/बीसीबीच्या किती मागण्या मान्य झाल्या हे स्पष्ट नाही, परंतु आयसीसी भारताचा सहभाग असलेल्या द्विपक्षीय किंवा तिरंगी मालिकेची हमी देऊ शकत नाही. हा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (बीसीसीआय) विशेषाधिकार आहे, जो भारत सरकारच्या अधिकाराखाली काम करतो..India vs Pakistan : पाकिस्तानने शेपूट घातले; भारताविरुद्ध खेळण्यास तयार, U-Turn चा 'बहाणा' शोधण्यासाठी मागितले २४ तास .भारताविरुद्ध वर्ल्ड कपमधील सामना खेळायचा की बहिष्कार टाकायचा याबद्दल पीसीबी पंतप्रधानांच्या आवाहनाची वाट पाहत असल्याने पाकिस्तान क्रिकेट अनिश्चिततेत अडकले आहे. आयसीसी, बांगलादेश आणि श्रीलंकेकडून दबाव वाढत असल्याने, अंतिम निर्णय आता पाकिस्तानच्या कोर्टात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.