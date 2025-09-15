Asia Cup 2025: टीम इंडियाला पाकिस्तानचा 'अपमान' करण्याची पुन्हा संधी; 'या' तारखेला India vs Pakistan समोरासमोर येणार; जाणून घ्या कसं

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानचा पहिला सामना रंगला आणि भारताने पाकिस्तानला धूळ चारली.सूर्यकुमार यादवने नाणेफेकीदरम्यान पाक कर्णधाराशी हस्तांदोलन नाकारले.सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला..How India and Pakistan can meet again in Asia Cup 2025 : भारतीय संघाला आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानला अपमानीत करण्याची आणखी संधी मिळणार आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर काल प्रथमच भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना झाला.. या सामन्यात भारताने नुसता विजय मिळवला नाही, तर पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवून दिली. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधार सलामन अली आगा याच्यासोबत नाणेफेक करताना हस्तांदोलन केले नाही. त्याचाच कित्ता संपूर्ण संघाने गिरवला अन् सामन्यानंतर हस्तांदोलनासाठी उभ्या असलेल्या पाकिस्तानी खेळाडूंकडे पाठ दाखवली. पाकिस्तानची जगासमोर असे वाभाडे कुणीच काढले नव्हते..भारतीय संघाच्या या भूमिकेचे देशवासीयांनी स्वागत केले आणि सूर्याच्या टीमला शेजाऱ्यांचा असाच अपमान करण्याची संधी आणखी मिळणार आहे. भारताने रविवारी विजय मिळवून सुपर ४ मधील आपले स्थान पक्के केले आहे. आता Super Four मध्येही भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. अ गटात पाकिस्तान २ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि यूएईविरुद्धचा सामना जिंकून ते सुपर ४ मध्ये पोहोचू शकतात. याशिवाय फायनलमध्येही उभय संघ समोरासमोर येऊ शकतात..Asia Cup 2025 Point Table : टीम इंडिया Super 4 मध्ये पोहोचली! पाकिस्तानला काय करावं लागेल?; ब गटात आघाडीसाठी मारामारी .Asia Cup 2025 Scheduleआशिया चषक स्पर्धेतील वेळापत्रकानुसार २१ सप्टेंबरला पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान सामना होणार आहे. आशिया चषक स्पर्धेतील दोन गटांतील प्रत्येकी दोन संघ सुपर ४ मध्ये खेळणार आहेत. अ गटातून भारत व पाकिस्तान यांचे स्थान पक्के समजले जातेय, तर ब गटातून अफगाणिस्तान व श्रीलंका हे संघ सध्या आघाडीवर आहे. सुपर ४ मध्ये सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि त्यातील दोन संघ फायनलसाठी पात्र ठरतील. या स्पर्धेची फायनल २८ सप्टेंबरला दुबईत होईल..कालच्या सामन्यात काय घडलं?कुलदीप यादव ( ३-१८), जसप्रीत बुमराह ( २-२८), अक्षर पटेल ( २-१८) यांच्यासह हार्दिक पांड्या व वरुण चक्रवर्थी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेत पाकिस्तानला ९ बाद १२७ धावांवर रोखले. त्यानंतर भारताने अभिषेक शर्मा ( १३ चेंडू ३१ धावा), सूर्यकुमार यादव ( नाबाद ४७) आणि तिलक वर्मा ( ३१) यांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करून बाजी मारली. .IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....नाणेफेक करतानाही सूर्याने पाक कर्णधार सलमान आगासोबत हस्तांदोलन केले नाही. सामन्यानंतरही पाकिस्तानी खेळाडू वाट पाहत होते, परंतु भारतीय खेळाडू हस्तांदोलन करण्यासाठी मैदानावर आलेच नाही..FAQsप्र.१: भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा कधी भिडणार? 👉 २१ सप्टेंबरला सुपर ४ मध्ये भारत-पाक सामना होणार आहे.प्र.२: फायनलमध्येही भारत-पाक सामना होऊ शकतो का? 👉 होय, सुपर ४ मधील कामगिरीनुसार दोन्ही संघ फायनलमध्येही भिडू शकतात.प्र.३: सुपर ४ मध्ये कोणते संघ खेळणार? 👉 अ गटातून भारत आणि पाकिस्तान, तर ब गटातून अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका अग्रस्थानी आहेत.प्र.४: कालच्या सामन्यात भारताने किती धावांत विजय मिळवला? 👉 भारताने १५.५ षटकांत ३ बाद १३१ धावा करत विजय मिळवला.प्र.५: पाकिस्तानी संघ किती धावांवर बाद झाला? 👉 पाकिस्तानचा डाव ९ बाद १२७ धावांवर संपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.