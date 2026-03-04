Cricket

T20 WC, IND vs ENG: अभिषेक शर्माचा खराब फॉर्म, प्लेइंग-११ मधील जागेवर प्रश्नचिन्ह... भारताचे कोच काय म्हणाले?

Morne Morkel on Abhishek Sharma: टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य सामन्यात भारत आणि इंग्लंड आमने-सामने आहेत. अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्ममुळे भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याच्या जागेवर प्रश्नचिन्ह आहे. याबाबत भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक काय म्हणाले, जाणून घ्या.
Abhishek Sharma | Team India

Pranali Kodre
भारत आणि इंग्लंड़ क्रिकेट संघात गुरुवारी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा उपांत्य सामना रंगाणार आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. हा सामना जिंकून विजेतेपदाच्या आणखी जवळ जाण्याचा दोन्ही संघांचा प्रयत्न आहे.

सलग तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत (T20 World Cup Semi-Final) भारत आणि इंग्लंड (India vs England) दोन संघ आमने-सामने आहे. दोन्ही संघ तुल्यबळ असून दोन्ही संघांनी ७ पैकी ६ सामने जिंकले आहेत.

T20 World Cup: सूर्यकुमार खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूंशी कसा वागतो? स्वत:च केला खुलासा
