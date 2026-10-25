MS Dhoni's advice to the Gen Z : युवा पिढीला तू काय सल्ला देशील? महेंद्रसिंग धोनीचा Video पाहायला हवा; म्हणाला, विनंती करतो...

MS Dhoni's advice to Gen Z and young generation: जगभरात सध्या Gen Z , Gen Alpha यांची चर्चा आहे... सत्ताधाऱ्यांविरोधात त्यांनी बंड पुकारलेले पाहायला मिळतेय, जगभरातील अनेक देशांमध्ये त्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळणही आलेले दिसतेय. पण, भारतातील Gen Z शांततेच्या मार्गाने आपले विचार, आपले मुद्दे मांडताना दिसतेय. कॉकरोच जनता पार्टी असो किंवा नेहा बोरा, असे अनेक युवक-युवती त्यांना जे पटलेलं नाही, त्याविरोधात उभे राहिले आहेत आणि त्यांना युवकांसह अनेकांचा पाठिंबाही मिळतोय. अशा Gen Z आणि Gen Alpha ला जेव्हा सल्ला काय द्यावा, हा प्रश्न येतो. तेव्हा बरेच मान्यवर वरवरची मतं मांडून मोकळी होतात. पण, भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यानं खरंच विचार करायला लावणारा सल्ला या पिढीला दिला आहे..एका कार्यक्रमात प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर आणि महेंद्रसिंग धोनी यांच्यासमोर हा प्रश्न आले.. Gen Z, Gen Alpha एका विचित्र परिस्थितीत अडकले आहेत, त्यांच्या मनात प्रचंड वेदना आहेत, असा युवकांना काय सल्ला द्याल? या प्रश्नावर सुरुवातीला जावेद अख्तर यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ही पिढी आपल्यापेक्षा खूप जास्त चांगली आहे, माझं हे उत्तर तुम्हाला खूप मुत्सद्दी वाटेल. पण, आमची पिढी ही खूप स्वार्थी होती. आम्ही सिद्धांत, तत्त्व यात अडकून बसलो. पण, ही पिढी जगाला सांगतेय, की आयुष्य कसं जगायला हवं. ही पिढी नैतिकदृष्ट्या आमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, मग आम्ही त्यांना काय सल्ला देणार? उलट आम्हाला त्यांच्याकडून सल्ला घ्यायला हवा....MS Dhoni on IPL 2027 : पुढे खेळायचं की नाही, डिसेंबरमध्ये निर्णय घेणार; महेंद्रसिंग धोनीने स्पष्ट केलं चित्र, तेव्हा असं नेमकं काय घडणार?.महेंद्रसिंग धोनीने मात्र याउलट मत व्यक्त केलं. तो म्हणाला, जावेद सरांनी सल्ला दिला नसेल, तरी मी देणार... मला त्यांच्या आरोग्याची चिंता आहे आणि मी त्याबाबतच त्यांना सल्ला देईन. भारताची खाद्यसंस्कृती ही खूप वेगळी आहे आणि आम्ही या खाद्यसंस्कृतीचा भाग होतो तेव्हा आमच्या शरिराची खूप हालचाल व्हायची. त्यामुळे ते जेवण व्यवस्थित पचायचं. पण, आता तसं होत नाही. घरातून बाहेर पडलो की ओला-उबर करून ऑफिसला पोहोचता येतं. तिथे दिवसभर बसून काम, मग पुन्हा ऑफिसमधून घरी गाडीने यायचं...या युवा पिढीची शारिरिक हालचाल खूपच कमी झाली आहे आणि त्याचा आरोग्यावर परिणाम होत चालला आहे. आम्ही जेव्हा मोठं होत होतो, तेव्हा भारतात फास्टफूड संस्कृतीची सुरुवात झालेली आणि आता त्याचा विस्तार खूप वाढला आहे. साखरयुक्त आणि तळलेले खाद्य हे तुमच्यासाठी चांगलं नाही, विशेषतः जेव्हा तुमच्या शरीराची जास्त हालचाल होत नसेल. त्यामुळे या पिढीला मी सल्ला देईन किमान खेळात सहभाग घ्या.. तुम्हाला आता त्रास जाणवणार नाही, परंतु तीशी ओलांडल्यानंतर तुम्हाला त्रास होऊ शकतो.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.