MS Dhoni Fitness: धोनीला तंदुरुस्त होण्यास किती वेळ लागेल सांगणे अवघड, ब्रेव्हिस...; CSK च्या ताफ्यातून धक्कादायक बातमी समोर

MS Dhoni fitness update IPL 2026: महेंद्रसिंग धोनी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएल २०२६ मधील पुढचा सामना खेळण्याची शक्यता कमी आहे. CSK चा हा प्रमुख खेळाडू सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही आणि ११ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी तो मैदानावर उतरण्याची शक्यता मावळली आहे. CSK च्या सूत्रांनी सांगितले की, महेंद्रिसंग धोनी पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीवर उपचार घेत आहे आणि या टप्प्यावर, त्याला खेळण्यासाठी पुरेसा तंदुरुस्त होण्याकरिता किमान आणखी एक आठवडा लागू शकतो..पुढील सात दिवसांत CSK चेपॉकमध्ये दोन संघांचे यजमानपद भूषवणार आहेत. ११ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि १४ एप्रिल रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्याविरुद्ध चेन्नई घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. धोनी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्याला मुकणार हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. KKR विरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यताही त्याच्या विरोधात आहे. पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये हार पत्करावा लागल्याने चेन्नईचा संघ अडचणीत सापडला आहे. या मोहिमेत CSK आपल्या माजी कर्णधाराच्या अनुभवाची वाट पाहत आहे..४४ वर्षीय धोनीने ३० मार्च रोजी गुवाहाटीला किंवा ५ एप्रिल रोजी बंगळूरुला होणाऱ्या परदेशातील सामन्यांसाठी संघासोबत प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतला होता. या दरम्यान CSK ने घरच्या मैदानावर पंजाब किंग्सविरुद्ध सामना खेळला, परंतु त्यात धोनी दिसला नाही. क्रिकबझला मिळालेल्या माहितीनुसार, धोनी सध्या आपल्या कुटुंबासोबत चेन्नईमध्ये असून, फिजिओ आणि मालिश करणाऱ्यासह सीएसकेच्या सपोर्ट स्टाफच्या देखरेखीखाली पुनर्वसन उपचार घेत आहे. त्याने सीएसकेच्या नेट्समध्ये फलंदाजीचा सरावही केला होता.."MS Dhoni उपचार घेत आहे आणि त्याला थोडा वेळ लागेल. किती वेळ लागेल हे आम्ही सांगू शकत नाही," असे सीईओ विश्वनाथन यांनी सांगितले. त्यांनी हेही सांगितले की, साईड स्ट्रेनमुळे हंगामात एकही सामना न खेळलेला डेवॉल्ड ब्रेव्हिस तंदुरुस्त होत आहे. तो पुढच्या सामन्यासाठी उपलब्ध होईल अशी आम्हाला आशा आहे, पण ते त्याच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. पुढच्या सामन्यापूर्वी आमच्याकडे काही दिवस आहेत.