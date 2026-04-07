MS Dhoni Fitness: धोनीला तंदुरुस्त होण्यास किती वेळ लागेल सांगणे अवघड, ब्रेव्हिस...; CSK च्या ताफ्यातून धक्कादायक बातमी समोर

MS Dhoni doubtful for Delhi Capitals clash : महेंद्रसिंग धोनीच्या फिटनेसबाबत Chennai Super Kings साठी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या पुढील सामन्यासाठी धोनी खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.CSK चे CEO Kasi Viswanathan यांनी महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत.
MS Dhoni doubtful for Delhi Capitals clash

MS Dhoni doubtful for Delhi Capitals clash

Swadesh Ghanekar
Updated on

MS Dhoni fitness update IPL 2026: महेंद्रसिंग धोनी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएल २०२६ मधील पुढचा सामना खेळण्याची शक्यता कमी आहे. CSK चा हा प्रमुख खेळाडू सामना खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही आणि ११ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी तो मैदानावर उतरण्याची शक्यता मावळली आहे. CSK च्या सूत्रांनी सांगितले की, महेंद्रिसंग धोनी पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीवर उपचार घेत आहे आणि या टप्प्यावर, त्याला खेळण्यासाठी पुरेसा तंदुरुस्त होण्याकरिता किमान आणखी एक आठवडा लागू शकतो.

