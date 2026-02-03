T20 World Cup: 'हा डेंजर संघ आहे...' Dhoni सूर्याच्या टीम इंडियाबद्दल स्पष्टच बोलला; मनातील भीतीही सांगितली

MS Dhoni Names India as ‘Most Dangerous Team’: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. या स्पर्धेची उत्सुकता आता शिगेला पोहचली आहे. भारतीय संघ यंदा गतविजेता म्हणून खेळणार आहे, विशेष म्हणजे भारताला आता घरच्या प्रेक्षकांसमोर खेळून ट्रॉफी राखण्याचे आव्हान आहे. आजपर्यंत कोणताही संघ सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकलेला नाही आणि घरच्या मैदानातही विजेतेपद मिळवलेलं नाही, त्यामुळे सूर्यकुमार यादवच्या (Suryakumar Yadav) नेतृत्वातील भारतीय संघाला (Team India) हा इतिहास बदलण्याची संधी आहे. .T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी.भारतीय संघ सध्या दमदार फॉर्ममध्येही आहे. भारताकडे स्फोटक फलंदाजी आणि अनुभवी गोलंदाजी आहेत. त्यातच २०२४ वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय संघ एकही टी२० मालिका पराभूत झालेला नाही. त्यामुळे भारतीय संघाला प्रबळ दावेदारही समजले जात आहे. नुकतेच या भारतीय संघाबद्दल भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने (MS Dhoni) त्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने म्हटले आहे की भारतीय संघाचे कौतुक केले असून आत्ताचा भारतीय संघ धोकादायक आहे, असं म्हटले आहे..धोनी एका कार्यक्रमात क्रिकेट निवेदक जतिन सप्रू याच्याशी संवाद साधत होता, त्यावेळी जतिनने त्याला भारताच्या टी२० संघाबद्दल प्रश्न विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना धोनी म्हणाला, 'हा खूपच धोकादायक संघांपैकी एक आहे. एका चांगल्या संघासाठी कशीची गरज आहे, ते सर्व काही संघात आहे. संघात अनुभव आहे, विशेषत: या प्रकारात मोठा अनुभव आहे. ते दवाबाखाली खेळले आहेत, जे कोणी खेळत आहे, जी काही भूमिका निभावत आहे, ते बराच काळापासून त्या परिस्थितीत खेळत आहेत.'.T20 World Cup: भारताच्या पहिल्या सामन्यासाठी संजू सॅमसनला संधी, तर इशान किशन, कुलदीप यादव प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर.धोनीने त्याला कशाबाबत काळजी वाटते, ते देखील सांगितले. तो म्हणाला, 'मला कशाची सर्वाधिक चिंता आहे, तर ती दवाची. मी दवाचा तिरस्कारच करतो, कारण दवामुळे खूप गोष्टी बदलतात. जेव्हा मी सुद्धा खेळायचो, तेव्हाही मला कशाची भीती वाटली असेल, तर ती दवाची होती. अशावेळी नाणेफेक महत्त्वाची ठरते.''जर आपण १० सर्वोत्तम संघाविरुद्ध खेळलो आणि परिस्थितीत तटस्थ असेल, तर बहुतेकवेळा आपणच विजय मिळवू. पण समस्या तेव्हा उभी राहते, जेव्हा आपल्या संघातील काही खेळाडूंचा दिवस चांगला नसतो आणि समोरच्या संघातील एखादा खेळाडू अफलातून खेळ करतो, टी२० क्रिकेटमध्ये असं होतं. मग ते साखळी फेरीत असो किंवा बाद फेरीत, अशावेळी प्रार्थनेची गरज असते.''कुणालाही दुखापत व्हायला नको आणि ज्या भूमिका दिल्या आहे, त्या प्रत्येकाने संघासाठी यशस्वीपणे पार पाडाव्यात. मला आत्ता काहीही बोलून अपशकुन करायचा नाहीये. पण नक्कीच हा संघ धोकादायक संघांपैकी एक आहे.'.भारतीय संघाने २००७ ला सर्वात पहिला टी२० वर्ल्ड कप धोनीच्या नेतृत्वाखाली जिंकला होता. त्यानंतर १७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कपवर नाव कोरले होते. आता सूर्यकुमार यादवला या यादीत स्थान मिळवण्याची संधी यंदा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.