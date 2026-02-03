T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी

Ricky Ponting’s Prediction on T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आता चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या स्पर्धेसाठी सहभागी संघ भारत आणि श्रीलंकेत दाखल होत असून सराव सामन्यांनाही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सध्या या वर्ल्ड कपबद्दल बरीच चर्चा असून विविध अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज कर्णधार रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) यानेही या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा कोणता खेळाडू करू शकतो आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू कोण ठरू शकतो, याबाबत मत व्यक्त केले आहे. रिकी पाँटिंगने भारताचा २५ वर्षीय सलामीवीर अभिषेक शर्माचे (Abhishek Sharma) भरभरून कौतुक करताना तो आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत (T20 World Cup) सर्वाधिक धावा करू शकतो असं म्हटलं आहे. तसेच तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरू शकतो. .T20 World Cup: पाकिस्तानचा बहिष्कार तरी टीम इंडिया श्रीलंकेत जाणार; जाणून घ्या त्यामागचं गणित.पाँटिंग आयसीसीशी (ICC) बोलताना म्हणाला, 'तो स्टार आहे. खरं सांगायचं, तर मला वाटतं की त्याला अनुभव नाहीये, ही सकारात्मक गोष्ट आहे. तो सर्वाधिक धावा करू शकतो आणि त्याच्याकडे मालिकावीर पुरस्कार मिळवण्याची क्षमताही आहे. इतका तो चांगला आहे, असं मला वाटतं.' 'जर तो असाच चांगला खेळला, तर मला वाटतं भारताला हरवणं अत्यंत कठीण असेल आणि जर तो चांगला खेळला नाही, तर मला वाटतं ते इतर कोणाही प्रमाणे भारतीय संघही असुरक्षित असेल. त्यामुळे मला वाटतो तो भारतासाठी या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा असेल.'.अभिषेक शर्माने यापूर्वी २०१८ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे. आता टी२० वर्ल्ड कप खेळण्याची यंदाची त्याची पहिलीच वेळ आहे. अभिषेक साधारण १७ वर्षांचा असताना पाँटिंग त्याला पहिल्यांदा भेटला होता. त्यावेळीची आठवणही पाँटिंगने सांगितली आहे. अभिषेक शर्मा आयपीएलमध्ये २०१८ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला होता, तेव्हा रिकी पाँटिंग या संघाचा मुख्य प्रशिक्षक होता..पाँटिंग म्हणाला, 'मी त्याचा पहिला आयपीएल प्रशिक्षक होतो. त्याचे खेळाडू आणि माझे प्रशिक्षक म्हणून एकत्र पदार्पण झाले. मला वाटतं दिल्लीत १७ वर्षीय या खेळाडूने लगेचच प्रभाव पाडला होता. मला जितकं आठवतंय त्याने पहिलाच चेंडूवर सरळ बॅटने एक दर्जेदार शॉट खेळच चेंडू गोलंदाजाच्या डोक्यावरून मारला होता. त्यावेळी १७ वर्षांचा मुलगा काहीतरी खास करत असल्याचे पाहू शकत होतो.''आम्ही पुढच्या हंगामात त्याला ट्रेड केले, पण मी खूप खूप विनंती केली होती की त्याला संघातून जाऊ देऊ नका, तो भविष्यातील सुपरस्टार आहे. आणि आता तसंच होतानाही दिसत आहे. माझ्या त्याच्याकडून यावेळी खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत.'.T20 World Cup, IND A vs USA: तिलक वर्मा आला, चांगलाच खेळला! अमेरिकेविरुद्ध जगदीशन शतक ठोकून चमकला.अभिषेक सध्या दमदार फॉर्ममध्येही आहे. नुकत्याच न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकेत त्याने ५ सामन्यांत १८२ धावा केल्या. त्याने तिसऱ्या सामन्यात केवळ १४ चेंडूत अर्धशतक केले होते. हे भारतासाठी टी२०मधील सर्वात जलद केलेलं दुसऱ्या क्रमांकाचे अर्धशतक होते. या यादीत अव्वल क्रमांकावर युवराज सिंह आहे, ज्याने २००७ टी२० वर्ल्डकपमध्ये १२ चेंडूतच अर्धशतक केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.