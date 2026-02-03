Cricket

T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी

Ricky Ponting’s Bold Prediction: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत कोणता खेळाडू भारतासाठी ट्रम्पकार्ड ठरू शकतो, याबाबत रिकी पाँटिंगने भाष्य केले आहे. त्याने असंही म्हटलं, त्या खेळाडूच्या कामगिरीवर भारताच्या यशाची मोठी जबाबदारी असेल.
Pranali Kodre
Ricky Ponting’s Prediction on T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आता चार दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या स्पर्धेसाठी सहभागी संघ भारत आणि श्रीलंकेत दाखल होत असून सराव सामन्यांनाही सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सध्या या वर्ल्ड कपबद्दल बरीच चर्चा असून विविध अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत.

ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज कर्णधार रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) यानेही या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा कोणता खेळाडू करू शकतो आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू कोण ठरू शकतो, याबाबत मत व्यक्त केले आहे.

रिकी पाँटिंगने भारताचा २५ वर्षीय सलामीवीर अभिषेक शर्माचे (Abhishek Sharma) भरभरून कौतुक करताना तो आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत (T20 World Cup) सर्वाधिक धावा करू शकतो असं म्हटलं आहे. तसेच तो स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूही ठरू शकतो.

T20 World Cup: पाकिस्तानचा बहिष्कार तरी टीम इंडिया श्रीलंकेत जाणार; जाणून घ्या त्यामागचं गणित
