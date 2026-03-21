IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही? Video ने वाढवली चिंता; इरफान म्हणाला तसा, ही Dhoniची शेवटची IPL

MS Dhoni knee injury update IPL 2026 practice session: महेंद्रसिंग धोनी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, पण यावेळी त्याच्या फलंदाजीमुळे नाही तर फिटनेसबाबतच्या चिंतेमुळे. आयपीएल २०२६ आधी Chennai Super Kings च्या सराव सत्रानंतर धोनी लंगडत चालताना दिसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

MS Dhoni fitness issue impact on CSK performance: महेंद्रसिंग धोनीची ही शेवटची आयपीएल असेल, असे मत भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण याने व्यक्त केले होते. एबी डव्हिलियर्सनेही MS Dhoni च्या चेन्नई सुपर किंग्समधील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यात आता धोनी IPL 2026 खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. तसा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी CSK च्या खेळाडूंनी सरावा सुरुवात केली आहे. धोनी नेट्समध्ये उंच उंच फटके मारताना दिसतोय, पण तो पूर्णपणे फिट नाही..

