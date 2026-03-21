IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही? Video ने वाढवली चिंता; इरफान म्हणाला तसा, ही Dhoniची शेवटची IPL

MS Dhoni fitness issue impact on CSK performance: महेंद्रसिंग धोनीची ही शेवटची आयपीएल असेल, असे मत भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण याने व्यक्त केले होते. एबी डव्हिलियर्सनेही MS Dhoni च्या चेन्नई सुपर किंग्समधील भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यात आता धोनी IPL 2026 खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. तसा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी CSK च्या खेळाडूंनी सरावा सुरुवात केली आहे. धोनी नेट्समध्ये उंच उंच फटके मारताना दिसतोय, पण तो पूर्णपणे फिट नाही...माजी कर्णधार आयपीएल २०२३ पासून गुडघ्याच्या दुखापतीने ग्रस्त आहे. आयपीएल २०२३ मध्ये पाचवे जेतेपद पटकावल्यानंतर धोनीने त्याच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करून घेतली होती. पण, त्यानंतरही गुडघे दुखीने त्याला त्रास दिलाच आहे. त्यामुळेच त्याला मागील काही पर्वात ८-९ क्रमांकावर फलंदाजीला येताना आपण पाहत आहोत. X वर व्हायरल झालेल्या Video मध्ये धोनी सराव आटपून माघारी परतताना दिसतोय, परंतु तो लंगडत असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे..IPL 2026: अजिंक्य रहाणेच्या संकटात वाढ! KKR च्या प्रमुख गोलंदाजाची माघार; हर्षित राणा, पथिराना यांच्या समावेशाबाबत अजूनही शंका."त्याचं शरीर... त्याचे गुडघे पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. आणि तो ठीकठाक हालचाल करत आहे, त्यात एक प्रकारचा थकवा जाणवतो. तो पूर्ण ताकदीने धावत दहा षटके फलंदाजी करू शकत नाही. त्यामुळे तो त्या दिवशीच अंदाज घेईल की तो संघाला काय देऊ शकतो. त्यामुळे तो या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधत आहे," असे सीएसकेचे मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांनी आयपीएल २०२५ दरम्यान म्हटले होते..CSK ने या पर्वासाठी आपल्या ताफ्यात संजू सॅमसनचा समावेश करून घेतला आहे आणि यष्टिंमागे तो दिसण्याची शक्यता अधिक आहे. पण, धोनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असेल की नाही, याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे. तो यष्टिरक्षणाचे ग्लोव्ह्ज सॅमसनला देईल की स्वतः उभा राहिल, हे पाहावे लागेल. तो इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणूनही खेळू शकतो. CSK च्या पहिल्या सामन्यानंतर धोनीची भूमिका स्पष्ट होईल. ३० मार्च रोजी त्यांना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटी येथे खेळायचे आहे..IPL 2026 Marathi News: विराट कोहलीचा प्रतिस्पर्ध्यांना 'धडकी' भरवणारा Video; भाईचा विषयच हार्ड, षटकाराशिवाय नावच नाही.आयपीएल २०२६ मध्ये CSKला नॅथन एलिसशिवाय खेळावे लागणार आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे वेगवान गोलंदाज संघाबाहेर झाला आहे. आयपीएल २०२५ च्या मेगा-लिलावात एलिस २ कोटी रुपयांना CSK संघात सामील झाला होता. मागील हंगामात एलिस फक्त एकच सामना खेळला होता. त्याने आयपीएल २०२१ ते २०२४ दरम्यान पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) साठी १६ सामने खेळले होते.