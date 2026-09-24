धोनीचा असा जल्लोष परत कधीचं पाहिला नाही! पहिला T20 World Cup जिंकल्यावरच्या सेलिब्रेशनचा Viral Video

India's T20 World Cup 2007 Victory: २४ सप्टेंबर २००७ ही तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहासात सुवर्णाक्षरात लिहिलेली गेलेली आहे. कारण याचदिवशी भारताचा क्रिकेट संघ तब्बल २४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वर्ल्ड चॅम्पियन म्हणून ओळखला गेला होता. याचदिवशी भारत पहिला वहिला टी२० वर्ल्ड कप विजेता संघ ठरला होता. क्रिकेटमध्ये सातत्याने काळानुसार बदल होत गेले आहेत. कसोटीपाठोपाठ वनडे क्रिकेट आलं, त्यानंतर क्रिकेट रंगीत कपड्यांमध्येही खेळलं जाऊ लागलं आणि मग उगम झाला ट्वेंटी-२० क्रिकेटचा. सुरुवातीला या प्रकारावर बरीच चर्चा झाली. आज ज्या भारतात टी२० क्रिकेटची सर्वात मोठी स्पर्धा होते, त्याच भारताकडून सुरुवातीला या प्रकाराला नकार मिळत होता. पण २००७ च्या टी२० वर्ल्ड कपने सर्वच चित्र बदललं. .T20 World Cup 2007 Video: पहिल्याच सामन्यात दिसली होती थालाची चाणक्यनीती, पाकिस्तानचा बॉल आऊटमध्ये झालेला पोपट.सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, सौरव गांगुली यांसारख्या दिग्गज खेळाडूंनी या टी२० वर्ल्ड कपमधून माघार घेतल्यानंतर २६ वर्षांच्या एमएस धोनीकडे भारताच्या टी२० संघाच्या नेतृत्वाची धुरा देण्यात आली. हा अनेक युवा खेळाडूंचा संघ होता, ज्यात गौतम गंभीर, विरेंद्र सेहवाग, युवराज सिंग, इरफान पठाण, हरभजन सिंग, श्रीसंत अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव असला, तरी युवा असलेल्या खेळाडूंचा समावेश होता. शिवाय याच वर्ल्ड कपमधून युसूफ पठाण, रोहित शर्मा यांनी टी२० कारकिर्दीची सुरुवातही केली होती. त्यामुळे संघाकडून फारशा अपेक्षाही नव्हत्या..मात्र या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अनेक अविस्मरणीय क्षण घडवण्यापासून भारताने अंतिम सामन्यापर्यंत धडक मारली होती. अंतिम सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध जोहान्सबर्गला होणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष होते. शिवाय त्याआधी २००७ च्या वनडे वर्ल्ड कपमधील मोठ्या अपयशाचे मळभ दूर करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची ठरली.अंतिम सामन्यात धोनीने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून गौतम गंभीर आणि युसूफ पठाण यांनी डावाची सुरुवात केली. पण युसूफ ८ चेंडूत १५ धावा करून बाद झाला. पाठोपाठ रॉबिन उथप्पा (८), युवराज सिंग (१४) आणि एमएस धोनी (६) स्वस्तात माघारी परतल्याने भारतीय संघ अडचणीत सापडला होता. पण तरी एक बाजू गंभीने सांभाळली होती. त्याने ५४ चेंडूत ७५ धावांची खेळी केली. शेवटी युवा रोहित शर्माने १६ चेंडूत आक्रमक ३० धावांनी नाबाद खेळी केली. त्यामुळे भारतीय संघ २० षटकात ५ बाद १५७ धावांपर्यंत पोहचला. पाकिस्तानच्या उमर गुलनेच ३ विकेट्स घेतल्या होत्या..त्यानंतर १५८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या पाकिस्तानची सुरुवातही खराब झाली, आरपी सिंगने पहिल्या तीन षटकातच मोहम्मद हाफिज (१) आणि कामरान अकमल (०) यांना बाद केलं. इम्रान नाझीर ३३ आणि युनूस खान २४ धावा करून बाद झाला. कर्णधार शोएब मलिकलाही इरफान पठाणने ८ धावांवरच माघारी धाडलं. इरफानने शाहिद आफ्रिदीलाही पहिल्याच चेंडूवर बाद करत पाकिस्तानला अडचणीत टाकलं. मात्र एका बाजूने मिस्बाह-उल-हक चांगला खेळत होता. त्याने यासिर अरफत आणि सोहेल तन्वीरला साथीला घेत पाकिस्तानला विजयाच्या दिशेने नेलं होतं.शेवटच्या षटकात पाकिस्तानला १३ धावांची गरज होती. भारताला एकाच विकेटची गरज होती धोनीने जोगिंदर शर्माला गोलंदाजीसाठी निवडलं. पण दुसऱ्याच चेंडूवर मिस्बाहने षटकार मारला. भारतावर दबाव आला होता. पण पुढच्याच चेंडूवर जोगिंदरने स्टंपवर टाकलेल्या चेंडूवर मिस्बाह स्कुप शॉट मारायला गेला आणि चुकला. श्रीसंतने त्याचा झेल घेतला आणि भारताने जल्लोष केला..सेलिब्रेशनभारताचा विजय निश्चित होताच खेळाडू मैदानात पळत आले होते. त्यांनी एकमेकांना मिठी मारत सेलीब्रेशन केले. भारतीय खेळाडूंनी तिरंगा हातात घेत संपूर्ण स्टेडियमवरही चक्कर मारली होती. धोनीने तर त्याची जर्सी काढून स्टेडियममधील एका छोट्या चाहत्याला गिफ्ट दिली होती. त्यानंतर त्याने सिव्हलेस जर्सी घालत ट्रॉफी स्वीकारली होती. त्यानंतर पोडियमवरही शँम्पेन उडवत भारतीय खेळाडूंनी सेलीब्रेशन केलं होतं..१९८३ च्या वनडे वर्ल्ड कप विजयानंतर तब्बल २४ वर्षांनी भारतीय संघ वर्ल्ड कप जिंकला होता. २००७ मध्ये पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कप झाला होता आणि भारताने विजेतेपद जिंकल्याने ते खास होते. त्यानंतर भारतात टी२० क्रिकेटच्या नव्या पर्वालाही सुरुवात झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.