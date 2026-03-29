IPL 2026: विराट-धोनी आमने सामने येणार नाहीतच! MS Dhoni च्या खेळण्याबाबत नवी अपडेट समोर

MS Dhoni Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेपूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या आयपीएलपासून चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा आणि संपूर्ण स्पर्धेचा चेहरा असलेला महेंद्रसिंह धोनी यंदाच्या स्पर्धेत पहिल्या दोन आठवड्यांत खेळण्याची शक्यता जवळपास नाही. अशी माहिती चेन्नई सुपर किंग्सनेच दिली आहे. पहिल्या आयपीएलपासून चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा (Chennai Super Kings) आणि संपूर्ण स्पर्धेचा चेहरा असलेला महेंद्रसिंह धोनी (MS Dhoni) यंदाच्या स्पर्धेत पहिल्या दोन आठवड्यांत खेळण्याची शक्यता जवळपास नसल्यासारखीच आहे. .IPL 2026:'मला मजा आली...' इशान किशन RCB विरूद्धच्या पराभवानंतर काय बालून गेला? विराट कोहलीबद्दलही म्हणाला....आयपीएलच्या तयारीसाठी चेन्नईतील चिदंबरम स्टेडियमवर एक सराव सामना झाला, त्यामध्ये धोनीला ही दुखापत झाली. धोनी चेन्नईतच असून पुनर्वसन प्रक्रिया राबवत आहे. चेन्नई संघातील सपोर्ट स्टाफ त्याच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून आहे, तरीही किमान दोन आठवडे तो खेळू शकणार नाही, असे चेन्नई संघाचे सीईओ काशी विश्वनाथ यांनी सांगितले.याचदरम्यान आता अशी माहिती समोर येत आहे की धोनीला किमान ६ सामन्यांना मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. .टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार एका सीएसकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की 'आमच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे, पण आम्हाला त्याचा सामना करावा लागेल. तो सध्या विश्रांती घेतोय आणि आम्हाला तो शक्य तितक्या लवकर मैदानात हवा आहे.'धोनी राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यासाठीही गुवाहाटीला गेलेला नाही. तो चेन्नईमध्येच पुनर्वसन प्रक्रिया राबवत आहे. धोनी कदाचित २३ एप्रिलला मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यातून पुनरागमन करू शकतो..धोनी-विराट आमने-सामने नाहीत?धोनी किमान ६ सामने न खेळण्यातची शक्यता आहे. चेन्नई संघाची मोहीम सोमवारी राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यापासून सुरू होत आहे. त्यांचा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाविरुद्धचा सामना ५ एप्रिलला नियोजित आहे. स्पर्धेच्या रचनेनुसार बंगळूर आणि चेन्नई यांच्यात एकच साखळी सामना होणार आहे. परिणामी, विराट कोहली आणि धोनी आमने-सामने येण्याची शक्यताही आता मावळली आहे. कारण तोपर्यंत धोनी पूर्ण फिट होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. या दोन्ही संघांनी बाद फेरीत प्रवेश केला आणि तेथे त्यांचा सामना झाला तरच धोनीविरुद्ध कोहली असा सामना रंगू शकतो..गेल्या ३ वर्षांपासून करतोय दुखापतीचा सामनावय वाढत असले तरी धोनी आयपीएलमधील सामन्यांचा ताण व्यवस्थितपणे हाताळत होता. गुडघा दुखावलेला असतानाही तो २०२३ मधील आयपीएलमध्ये खेळला होता. गुडघ्याला पट्ट्या बांधून त्याने यष्टीरक्षणही केले होते. या स्पर्धेत विजेतेपद मिळवल्यानंतर लगेचच त्याने मुंबईत गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया केली होती आणि त्यानंतर २०२४, २०२५ मधील स्पर्धेतही जोमाने उतरला होता. पण तेव्हाही त्याला पायाच्या दुखापतीने त्रास दिला होता. मात्र यंदा पहिल्यांदाच त्याला दुखापतीमुळे जवळपास दोन ते तीन आठवड्यांसाठी आयपीएलला मुकावे लागणार आहे..Virat Kohli Records: विराट कोहलीने इतिहास रचला, IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला; पाकड्या शोएब मलिकचाही मोडला विक्रम.धोनीच्या पुढच्या काळासाठी तयारीधोनीचे वाढते वय लक्षात घेता, कधी तरी त्याला निवृत्त व्हावे लागणार आहे, याचा विचार करून ऋतुराज गायकवाडला नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. याच विचाराने यंदाच्या स्पर्धेसाठी मोठी अदलाबदल करताना चेन्नईने हुकमी खेळाडू राहिलेल्या रवींद्र जडेजाच्या बदल्यात राजस्थान रॉयल्सचा संजू सॅमसन अशी अदलाबदल केली. यष्टीरक्षणाच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा ठरला. आता धोनीच्या अनुपस्थितीत संजू सॅमसन हा यष्टीरक्षणासाठी चेन्नईकडे भक्कम पर्याय उपलब्ध असल्याने त्यांना फारशी चिंता राहणार नाही.