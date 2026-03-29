IPL 2026:'मला मजा आली...' इशान किशन RCB विरूद्धच्या पराभवानंतर काय बालून गेला? विराट कोहलीबद्दलही म्हणाला...

इंडियन प्रीमियर लिग ( IPL) 2026 च्या पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीच्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) सनराइजर्स हैदराबादला (SRH) ६ विकेट्सने पराभूत करून हंगामची सुरुवात विजयाने केली. यात विराट कोहली आणि देवदत्त पडिक्कलने शानदार शतकी भागीदारी केली. सनराइजर्स हैदराबादने सुरुवातीला फलंदाजी करत २०१ धावाच आव्हान दिलं होत, जे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १५.४ षटकात पूर्ण केलं..सनराइजर्स हैदराबादचा कर्णधार ईशान किशनने ८० धावा करून देखील हार पत्करावी लागली. सुरुवातीला लवकरच ३ विकेट्स गमावून देखील सनराइजर्स हैदराबादने इशान किशनच्या खेळीमुळे २०१ चा टप्पा गाठला होता. सामन्यामध्ये पराभव होऊन ईशान किशन म्हणाला मला मज्जा आली. त्याच हे विधान सध्या चर्चेचा विषय आहे..RCB vs SRH Live : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा थाट... देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहलीची दमदार फटकेबाजी; हैदराबादवर विक्रमी विजय.आयपीएल २०२६ हंगामाच्या पहिल्या सामन्यात ईशान किशनच्या नेतृत्ववाखाली सनराइजर्स हैदराबादला पराभवाचा सामना करावा लागला. पैट कमिंस दुखापतीमुळे उपलब्ध नसल्यामुळे सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये कर्णधारपद ईशान किशनकडे आहे..काय म्हणाला ईशान किशनसामन्यानंतर ईशान किशन म्हणाला की सामना हरलो तरी मला तशी मज्जाच आली, कारण आपण, प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतला पाहिजे, आयपीएलमध्ये कधी कधी दडपण येतं, पण यातून आपण आणखी चांगल कसं करू शकतो संघासाठी हे देखील महत्त्वाचं असतं. कर्णधार असताना मला असं वाटतय की आपण पुढचे सामने जिंकलो तर स्पर्धेत पुढे जाऊ..तो असंही म्हणाला की पहिल्या तीन-चार षटकांनंतर खेळ चांगला सुरू होता, कारण खेळपट्टी हळू हळू आणखी चांगली होत गेली. चांगल्या धावा करून सामना जिंकलो नसलो, तरी मी चिंतामुक्त आहे, कारण सुरुवातीला आम्हाला चांगले हुषारीने फटके निवडण्याची गरज होती. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयाच श्रेय विराट कोहलीला जात, त्याला लवकर बाद करण महत्त्वाचं होत. सुरुवातीच्या सामन्यात अशा चुका होतातच, त्या माफ केल्या जाऊ शकतात..IPL 2026 Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुण्याचा हट्ट सोडला, नवी मुंबईसह या शहराची केली निवड; विराट कोहलीचे फॅन्स खुश.ईशान किशनची फलंदाजीपहिल्या सामना बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळण्यात आला असून प्रथम फलंदाजी करताना सनराइजर्स हैदराबादची सुरुवात खराब झाली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पदार्पण करणारा जेकब डफीने जबरदस्त गोलंदाजी करत २९ धावांत तीन गडी बाद केले..यानंतर ईशान किशन आणि हेनरिक क्लासेन यांच्यात ९७ धावांची भागीदारी झाली. ईशानने ८ चौकार आणि ५ षटकाराच्या मदतीने ३८ चेंडूत ८० धावा केल्या, तर हेनरिक क्लासेनने २२ चेंडूत ३१ धावा केल्या. त्यांनंतर अनिकेत वर्माच्या ४३ धावांच्या मदतीने हैदराबाद २०१ पर्यंत पोहचली..कोहलीचा धमालरॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना विराट कोहलीने पहिल्या सामन्यात ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि ६ षटकाराच्या मदतीने नाबाद ६९ धावा केल्या. देवदत्त पडिक्कलने २६ चेंडूमध्ये ७ चौकार आणि ४ षटकारासह ६१ धावा केल्यात. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १५.४ षटकातच चार गडी गमावून सहज लक्ष्य गाठले.