भारताने ज्या क्षणी T20 World Cup जिंकला, त्या क्षणी कशी होती धोनी-रोहितची रिअॅक्शन? समोर आला खास Video

भारतीय क्रिकेट संघाने अहमदाबादमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकून इतिहास घडवला. सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कपवर नाव कोरलं. यासोबतच सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तीन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारताचा पहिला संघ ठरला. इतकेच नाही, तर मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणाराही भारत पहिला संघ आहे. विशेष म्हणजे सूर्यकुमारच्या भारतीय संघाने (Team India) अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत हे ऐतिहासिक विजेतेपद मिळवलं आहे. .T20 World Cup विजयानंतर दिसली धोनी-गंभीरची बाँडिंग! कॅप्टनकूलच्या 'त्या' पोस्टवर गौतमने केली कमेंट; 'तुला पाहून....या सामन्यासाठी नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारताचे विश्वविजेते कर्णधार एमएस धोनी (MS Dhoni), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि कपिल देव (Kapil Dev) हे उपस्थित होते. याशिवाय गृहमंत्री अमित शाह, आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह हे देखील उपस्थित होते. त्यामुळे भारतीय संघाचे हे विजेतेपद अधिक खास ठरले.दरम्यान भारतीय संघाने न्यूझीलंडसमोर २५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना न्यूझीलंड संघाला १९ षटकात सर्वबाद १५९ धावा करता आल्या. .जेव्हा न्यूझीलंडने १९ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर जेकॉब डफीची विकेट गमावली, त्यावेळी धोनी, रोहित आणि जय शाह एकत्र बसले होते. डफीचा झेल तिलक वर्माने बाऊंड्री जवळ घेतला. त्यावेळी ही विकेट जाताच स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला होता, भारतीय संघानेही विजेतेपदाचा जल्लोष केला. याचवेळी धोनी, रोहित आणि जय शाह यांनी आधी टाळ्या वाजवत संघाचं कौतुक केलं आणि त्यानंतर एकमेकांना मिठी मारून अभिनंदन केलं. या क्षणाचा व्हिडिओ आयसीसीने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या होत्या. भारताकडून संजू सॅमसनने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ६ षटकारांसह ८९ धावांची खेळी केली. अभिषेक शर्माने २१ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली. इशान किशनने २५ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडकडून जेम्स निशमने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..हार्दिक पांड्याची गर्लफ्रेंडला झप्पी, नंतर गालावर पप्पी! T20 वर्ल्ड कप विजयानंतर झाला रोमँटिक, ग्राऊंडवर केलं असं काही की, Viral Video.त्यानंतर न्यूझीलंडकडून टीम सायफर्टने २६ चेंडूत ५२ धावांची खेळी केली, तर मिचेल सँटेनरने ३५ चेंडूत ४३ धावांची खेळी केली. डॅरिल मिचेल १७ धावांची खेळी केली. या तिघांशिवाय कोणालाही १० धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट्स घेतल्या, तर अक्षर पटेलने ३ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती आणि अभिषेक शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.