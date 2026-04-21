दुखापतींनी त्रासलेल्या CSK ला दिलासा मिळणार! MS Dhoni मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळणार... 'त्या' Video ने दिले संकेत

Chennai Super Kings Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील (IPL 2026) बहुप्रतिक्षित चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स (MI vs CSK) संघात २३ एप्रिल रोजी सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही संघांसाठी हा महत्त्वाचा सामना आहे. दोन्ही संघांसाठी आत्तापर्यंतची कामगिरी फारशी बरी राहिलेली नाही. पहिल्या ६ सामन्यांत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी २ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे या सामन्याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. दरम्यान, या सामन्यावेळी खेळाडूंच्या दुखापतीने त्रासलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सला दिलासा मिळण्याचीही शक्यता आहे. .MI vs CSK: चेन्नईचा आता मुंबईशी सामना, पण IPL 2026 मधून बाहेर झालेल्या आयुष म्हात्रेची जागा घेणार कोण? हे आहेत ३ पर्याय.चेन्नई सुपर किंग्सचे नॅथन एलिस आणि खलील अहमद या वेगवान गोलंदाजांनंतर आता १८ वर्षीय आयुष म्हात्रे देखील आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. आयुषला (Ayush Mhatre) सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध फलंदाजी करताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. त्यामुळे तो या स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. याशिवाय पहिल्या ६ सामन्यात पोटरीच्या दुखापतीतून सावरत असल्याने एमएस धोनीही (MS Dhoni) चेन्नईसाठी मैदानात उतरला नव्हता. मात्र आता तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे..एमएस धोनीने पहिल्या दोन आठवड्यात चेन्नईच्या संघासोबत प्रवासही केला नव्हता. तो चेन्नईतच थांबून दुखापतीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत होता. पण आता त्याने नेट्समध्ये सरावाला सुरुवात केली असल्याची माहिती फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसीने दिली होती. त्यामुळे धोनी दुखापतीतून आता जवळपास सावरला होता. तसेच धोनीने गेल्या आठवड्यात चेन्नई संघासोबत हैदराबादलाही प्रवास केला होता. पण तो तिथे खेळला नव्हता. मात्र आता धोनी मुंबईमध्येही संघासोबत आला असून कसून सरावही करत आहे..IPL 2026 : सीधी बात नो बकवास! "MS Dhoni च्या फॅन्सने चापलूसी करणे सोडावे, तो आला तरी CSK च्या कामगिरीत फार फरक पडणार नाही" .धोनीच्या व्हिडिओने चाहत्यांना दिलासादरम्यान, धोनीने यष्टीरक्षण (Wicket Keeping) करण्यासही सुरुवात केली आहे. त्याने मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर सरावादरम्यान साधारण ३० मिनिटे यष्टीरक्षण केले. तसेच त्याने नेट्समध्ये फलंदाजीही केली. त्याच्या यष्टीरक्षणाच्या सरावाचा व्हिडिओ (Video) चेन्नई सुपर किंग्सने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. त्या व्हिडिओमुळे आता धोनी पूर्ण तंदुरुस्त असल्याचे संकेत मिळाले आहेत..दरम्यान, धोनी जर पूर्ण तंदुरुस्त असेल तर तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मैदानात उतरू शकतो आणि संजू सॅमसनसह यष्टीरक्षणाची जबाबदारीही सांभाळू शकतो. पण जर धोनीचे पुनरागमन झाले, तर तो कोणाची जागा घेणार हा मोठा प्रश्न आहे. सध्या आयुष म्हात्रे स्पर्धेतून बाहेर झाल्याने त्याची प्लेइंग इलेव्हनमधील जागा रिकामी झाली आहे. मात्र आयुष वरच्या फळीत खेळतो, त्यामुळे त्याच्या जागेसाठी उर्विल पटेलची चर्चा आहे. जर धोनी खेळणार असेल, तर कदाचित मॅथ्यू शॉर्ट प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर होऊ शकतो.