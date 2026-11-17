MS Dhoni Retirement Video Post: एमएस धोनी मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मधून निवृत्त झाला आहे. तो २०२० मध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला होता. पण त्यानंतरही त्याने आयपीएलमध्ये खेळणे सुरू ठेवले होते. त्यामुळे त्याच्या आयपीएलमधील भवितव्याबाबतही बरीच चर्चा गेल्या काही वर्षात झाली. त्यातच गेल्या काही हंगामात गुडघ्याच्या आणि पायाच्या दुखापतीने त्याला त्रस्त केल्याचे दिसले होते. २०२६ हंगामातही तो दुखापतीमुळेच खेळला नव्हता. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये तो खेळणार की नाही, याबाबत तर्कवितर्क लढवले गेले. अखेर या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे..Dhoni Retirement: एमएस धोनी IPL मधून निवृत्त! CSK कडून मोठी घोषणा, आता दिसणार या भूमिकेत.धोनी आता खेळाडू म्हणून मैदानात दिसणार नाही. मात्र असं असले तरी तो आता आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा मेंटॉर म्हणून जबाबदारी सांभाळेल, याबाबत CSK कडून घोषणा करण्यात आली आहे. आयपीएलमधील निवृत्तीसोबतच आता धोनीची खेळाडू म्हणूनही कारकिर्द संपली आहे. त्यामुळे त्याने इंस्टाग्रामवर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर केला असून त्याला 'मै हर एक पल का शायर हूँ' हे गाणं बॅकग्राऊंड लावलं आहे. त्यात त्याने भारतीय संघातील सुरुवातच्या दिवसांपासून ते चेन्नईकडून खेळण्यापर्यंतचे त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीतील अनेक खास क्षणांचे फोटो घेतले आहेत..धोनीने त्याच्या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'चाहत्यांनी मला चुकीचे ठरवले, हे मान्य करण्यासाठी यापेक्षा चांगले गाणे नाही. या गाण्याच्या कदाचित दोन आवृत्त्या तयार केल्या गेल्या, जेणेकरून मी चूक करून मग ती स्वीकारू शकेन.' धोनीने या कॅप्शनमधून २०२० मध्ये त्याने निवृत्तीच्या व्हिडिओमध्ये 'मै पल दो पल का शायर हूँ' हे गाणं बॅकग्राऊंडला लावलं होते, त्याच्याही संबंध जोडला आहे..धोनीने डिसेंबर २००४ मध्ये भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ९० कसोटी, ३५० वनडे आणि ९८ टी२० सामने खेळले. त्याने ५३८ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळताना १६ शतके आणि १०८ अर्धशतकांसह १७२६६ धावा केल्या. त्याने यष्टीरक्षक म्हणून ८२९ बळी घेतले, ज्यात ६३४ झेल आणि १९५ स्पम्पिंगचा समावेश आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ३३२ सामन्यांत नेतृत्व केले. त्याच्या नेतृत्वात भारताने टी२० वर्ल्ड कप २००७, वनडे वर्ल्ड कप २०११ आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०१३ या आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या, तसेच २००९ मध्ये भारतीय संघ पहिल्यांदा कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर आला..Dhoni Retirement: "तू आमचा थाला अन् कर्णधार नेहमीसाठीच राहशील...", ऋतुराज गायकवाडची धोनीसाठी भावूक पोस्ट.त्याने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत २७८ सामन्यांमध्ये २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या, तर यष्टीरक्षक म्हणून २०१ बळी घेतले आहेत, ज्यात १५४ झेल आणि ४७ स्टम्पिंग आहेत. त्याच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपर किंग्सने २०१०, २०११, २०१८, २०२१ आणि २०२३ अशी तब्बल पाच वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली, तर दोन वेळा चॅम्पियन्स लीग टी२०चं विजेतेपदही पटकावलं.त्यामुळे धोनीने फलंदाज, यष्टीरक्षक आणि कर्णधार म्हणून मोठा वारसा मागे सोडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.