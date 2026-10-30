Dhoni ने स्मृती मानधनाला वर्ल्ड कप जिंकल्यावर WhatsApp वर केला खास मेसेज; कॅप्टनकूल म्हणाला, 'फक्त तिचाच नंबर माझ्याकडे...'

MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana After World Cup Triumph: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गेल्यावर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली होती. भारतीय महिला संघाची ही पहिली मोठी आयसीसी ट्रॉफी ठरली होती. त्यामुळे हा विजय खास होता. भारतीय महिला संघाच्या या विजयाबद्दल संपूर्ण देशभरात जल्लोष झाला होता. दरम्यान, या खास यशानंतर भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने स्मृती मानधनाला खास मेसेज केला होता. .Asian Games: Smriti Mandhana ने नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड करत घडवला इतिहास! धवनलाही मागे टाकत विराट-धोनीच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.स्मृती मानधनानेही भारतीय संघाला महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. ती भारतासाठी या स्पर्धेत सातत्याने धावा करणारी खेळाडू होती. ज्यावेळी भारतीय संघाने हा वर्ल्ड कप जिंकला, त्या रात्री धोनीने व्हॉट्सॲपवर मेसेज करत मानधना आणि संपूर्ण भारतीय महिला संघाचे अभिनंदन केले होते. धोनीने मेसेजमध्ये अभिनंदन करताना त्याच्या शुभेच्छा संघातील सर्व खेळाडूंना देण्याची विनंती मानधनाकडे केली होती. खरंतर धोनी फारसा फोन न वापरण्यासाठी ओळखला जातो. पण तरीही त्याने मेसेज केल्याचे पाहून आनंद झाल्याचेही मानधनाने सांगितले. एका प्रमोशनल कार्यक्रमात धोनी आणि मानधना यांनी या आठवणींना उजाळा दिला..एका प्रमोशनल कार्यक्रमात धोनी आणि मानधना स्टेजवर एकत्र होते. त्यावेळी मानधना म्हणाली, 'त्याने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर एक मेसेज केला होता. मला माहित आहे तो फार फोन वापरत नाही. पण त्याने व्हॉट्सॲप वापरून आम्हा सर्वांचे अभिनंदन केले याचा मला खूप आनंद झाला होता.'यानंतर या कार्यक्रमाचे निवेदक हर्षा भोगले यांनी गमतीने तिला प्रश्न विचारला की 'तू मग त्याला नंबर सेव्ह करून ठेवलास का?' त्यावर मानधनाने उत्तर दिले की 'माझ्याकडे त्याचा नंबर आहे.'.MS Dhoni च्या रूममध्ये एकत्र जमतो संपूर्ण संघ, पण 'ही' एक गोष्ट झाली की थेट नो-एन्ट्री, अजिंक्य रहाणेचा खुलासा.त्यानंतर धोनीने या संपूर्ण घटनेमागचं स्पष्टीकरण दिले. तो म्हणाला, 'माझ्याकडे संघातील इतर कोणाचेही नंबर नव्हते आणि मला त्यांच्यापर्यंत माझा मेसेज पोहचवायचा होता. आम्ही (स्मृती आणि त्याने) त्याआधी एक जाहीरात शूट केली होती. त्यामुळे मी विचार केला की मी स्मृतीला मेसेज करतो. त्यावेळी मी तिला सांगितले की संघाचा भाग असलेल्या सर्वांपर्यंत माझ्या शुभेच्छा पोहचव.'.धोनीने नंतर असंही म्हटलं की 'वर्ल्ड कप विजय खूप मोठा होता. त्यामुळे भारतीय महिला क्रिकेटसाठी पुढील वाटचाल बदलली. त्यांनी देशासाठी केवळ एक मोठी ट्रॉफी जिंकली नाही, तर भविष्यातील मुलींसाठी एक नवा मार्ग तयार केला. येणाऱ्या पिढीतील मुली क्रिकेटकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतील आणि करियर म्हणून कसं स्वीकारतील, यासाठी या विजयाने प्रेरणा दिली. माझ्या मते, भारतीय क्रिकेटसाठी हा खूप मोठा दिवस होता.'हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ च्या नवी मुंबईला झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केले होते. हा भारतीय महिला संघाचा पहिला वनडे वर्ल्ड कप विजय होता. विशेष म्हणजे भारताने मुंबईत जिंकलेला हा दुसरा वनडे वर्ल्ड कप ठरला. यापूर्वी २०११ मध्ये मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर धोनीच्याच नेतृत्वात वनडे वर्ल्ड कप जिंकला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.