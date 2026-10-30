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Dhoni ने स्मृती मानधनाला वर्ल्ड कप जिंकल्यावर WhatsApp वर केला खास मेसेज; कॅप्टनकूल म्हणाला, 'फक्त तिचाच नंबर माझ्याकडे...'

MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana after World Cup Win: भारतीय महिला संघाने गेल्यावर्षी वनडे वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास रचला होता. त्या विजयानंतर एमएस धोनीने स्मृती मानधनाला मेसेज केला होता. याबाबत धोनी आणि स्मृतीने खुलासा केला आहे.
MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana after World Cup Win

MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana after World Cup Win

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana After World Cup Triumph: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गेल्यावर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा जिंकली होती. भारतीय महिला संघाची ही पहिली मोठी आयसीसी ट्रॉफी ठरली होती. त्यामुळे हा विजय खास होता.

भारतीय महिला संघाच्या या विजयाबद्दल संपूर्ण देशभरात जल्लोष झाला होता. दरम्यान, या खास यशानंतर भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने स्मृती मानधनाला खास मेसेज केला होता.

MS Dhoni WhatsApp Message To Smriti Mandhana after World Cup Win
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