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Asian Games: Smriti Mandhana ने नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड करत घडवला इतिहास! धवनलाही मागे टाकत विराट-धोनीच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान

Smriti Mandhana World Record: आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात स्मृती मानधनाने अर्धशतक करत इतिहास घडवला आहे. तिने महिला क्रिकेटमध्ये आजपर्यंत कोणालाही न जमलेला कारनामा करून दाखवला असून तिने विराट कोहली-सचिन तेंडुलकरच्या पंक्तीतही स्थान मिळवले.
Smriti Mandhana 11000 Runs | Asian Games

Smriti Mandhana 11000 Runs |  Asian Games

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Asian Games Final, India Women vs Sri Lanka Women Match: भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघांमध्ये आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) सुरू आहे.

हा सामना कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथे सुरू असून विजेता संघ सुवर्णपदक जिंकणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ विजयासाठी प्रयत्नशील असतील. यात आता भारतासाठी स्मृती मानधनाने (Smriti Mandhana) अर्धशतक करत अफलातून सुरुवात केली आहे. याशिवाय तिने विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली आहे.

Smriti Mandhana 11000 Runs | Asian Games
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