Asian Games Final, India Women vs Sri Lanka Women Match: भारत आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघांमध्ये आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामना मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) सुरू आहे. हा सामना कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथे सुरू असून विजेता संघ सुवर्णपदक जिंकणार आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ विजयासाठी प्रयत्नशील असतील. यात आता भारतासाठी स्मृती मानधनाने (Smriti Mandhana) अर्धशतक करत अफलातून सुरुवात केली आहे. याशिवाय तिने विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली आहे. .Asian Games: ९ षटकार अन् शतक... Shafali Verma ने विश्वविक्रमासह मोडले ६ मोठे विक्रम; स्मृती मानधनालाही टाकलंय मागे.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय महिला संघाकडून शफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी सलामीला फलंदाजी करताना पहिल्या विकेटसाठी १० षटकात ९९ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या स्पर्धेत दोघींनी भारतीय संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. यादरम्यान, स्मृतीने अर्धशतकही पूर्ण केले. शफालीही अर्धशतक करेल, असं चित्र होतं. मात्र १० व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तिला चमुडी प्रबोदाने काव्या काविंदीच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे शफाली ४८ धावांवर बाद झाली..स्मृतीचा विश्वविक्रमस्मृतीने मात्र अर्धशतक करताना विश्विवक्रम केला. तिच्या आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ११००० धावा पूर्ण झाल्या आहेत. ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ११ हजार धावांचा टप्पा पार करणारी जगातील पहिलीच महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. आजपर्यंत कोणत्याच महिला क्रिकेटपटूला असा पराक्रम करता आला नव्हता. महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा (Most International Runs) करण्याच्याबाबतीत तिच्या पाठोपाठ भारताचीच मिताली राज असून तिने १०८६८ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ सुझी बेट्स आहे, जिने १०७४० धावा केल्या आहेत..इतकेच नाही, तर ११ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करणाऱ्या महिला आणि पुरुष भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये १२ वी खेळाडू ठरली आहे. तिने या यादीत शिखर धवनला मागे टाकले आहे. त्याने १०८६७ धावा केल्या आहेत. तसेच आता तिला व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि युवराज सिंग यांनाही मागे टाकण्याची संधी आहे..Asian Games, Cricket Live Streaming: सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडल जिंकणार टीम इंडिया? श्रीलंकेविरुद्ध रंगणार फायनल; कुठे पाहाणार?.सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारे भारतीय क्रिकेटपटू३४३५७ धावा - सचिन तेंडुलकर (६६४ सामने)२८३५९ धावा - विराट कोहली (५६२ सामने)२४२०८ धावा - राहुल द्रविड (५०९ सामने)२०४२७ धावा - रोहित शर्मा (५१४ सामने)१८५७५ धावा - सौरव गांगुली (४२४ सामने)१७२६६ धावा - एमएस धोनी (५३८ सामने)१७२५३ धावा - विरेंद्र सेहवाग (३७४ सामने)१५५९३ धावा - मोहम्मद अझरुद्दिन (४३३ सामने)१३२१४ धावा - सुनील गावसकर (२३३ सामने)११७७८ धावा - युवराज सिंग (४०२ सामने)११११९ धावा - व्हीव्हीएस लक्ष्मण (२२० सामने)११००० धावा* - स्मृती मानधना (३०८ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.