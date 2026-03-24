IPL 2026 Marathi News: महेंद्रसिंग धोनी ६० वर्षांचा होईपर्यंत आयपीएल खेळणार... म्हणतो कसा, अवघड आहे, पण मी प्रयत्न नक्की करेन...

IPL 2026 MS Dhoni news update : ४४ वर्षीय महेंद्रसिंग धोनीची ही शेवटची आयपीएल स्पर्धा असेल, असे भाकित भारताचे माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाण व रॉबिन उथप्पा यांनी केले आहे. पण, भारताचा कॅप्टन कूल वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत खेळावा अशी चाहत्यांची इच्छा आहे आणि MS Dhoni नेही चाहत्यांच्या या इच्छेला सकारात्मक उत्तर दिले आहे. इंडियन प्रीमियर लीगचा १९वा हंगाम २८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे आणि गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद ( RCB vs SRH) यांच्यात पहिला सामना होईल. हा सामना बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र, चाहते महेंद्रसिंग धोनीला पाहण्यासाठीही तितकेच उत्सुक आहेत आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ ३० मार्च रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटी येथे उतरणार आहे. .CSKने चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियममध्ये एका विशेष फॅन इव्हेंटचे आयोजन केले होते, जिथे धोनीने अभिनेता शिवकार्तिकेयनच्या विनंतीला दिलेल्या प्रतिसादाने सर्वांना थक्क केले.कार्यक्रमादरम्यान शिवकार्तिकेयनने धोनीला वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत खेळत राहण्याचा आग्रह केला. धोनी हसून म्हणाला, "हे अवघड असेल, पण मी प्रयत्न करू शकेन." त्याचे शब्द ऐकताच प्रेक्षकांमधून प्रचंड जल्लोष आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला..पाच वेळच्या विजेत्यांनी या प्रसंगी सुरेश रैना आणि मॅथ्यू हेडन यांना त्यांच्या पहिल्या 'हॉल ऑफ फेम'मध्ये समाविष्ट केले आणि फ्रँचायझीसाठी दिलेल्या प्रचंड योगदानाबद्दल या दोन दिग्गज क्रिकेटपटूंचा सन्मान केला. 'मिस्टर आयपीएल' म्हणून ओळखला जाणारा रैना CSKच्या फलंदाजीचा मुख्य आधारस्तंभ होता, तर हेडनने सुरुवातीच्या हंगामात सलामीवीर म्हणून स्फोटक फलंदाजी केली..चेपॉकमध्ये CSKच्या प्री-सीझन फॅन इव्हेंट (ROAR 2026) मध्ये धोनीने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेते संजू सॅमसन , शिवम दुबे आणि १९ वर्षांखालील संघाचा विजेता कर्णधार आयुष म्हात्रे यांचा सन्मान केला. या कार्यक्रमात सीएसकेचे दिग्गज खेळाडू उपस्थित होते. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील संघ गेल्या हंगामात गुणतालिकेत तळाशी राहिला होता, परंतु त्यांनी मिनी-लिलावात एक मजबूत संघ तयार केला असून यावर्षी विक्रमी सहाव्या विजेतेपदाची त्यांना आशा आहे..IPL 2026 New Rule : १५ नवीन नियम... BCCIने खेळाडू, त्यांचे कुटुंबिय अन् फ्रँचायझीची डोकेदुखी वाढवली; चुका केल्यास कठोर कारवाई.महेंद्रसिंग धोनीने आयपीएलमध्ये २७८ सामन्यांत ५४३९ धावा केल्या आहेत. २०१६-१७ हे पर्व सोडल्यास महेंद्रसिंग धोनी चेन्नई सुपर किंग्सचा सदस्य आहे आणि माजी कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने पाच जेतेपदं जिंकली आहेत. तो २०१६ व २०१७ रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळला होता.