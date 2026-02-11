Viral Video: पाकिस्तानने ICC ला गुडघे टेकायला लावले? मोहसीन नक्वीच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला पाहा, उत्तर मिळेल

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारत - पाकिस्तान सामन्याबाबत अनेक नाट्यमय घटना गेल्या काही दिवसात घडल्याचे दिसले. या प्रकरणात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी (Mohsin Naqvi) चर्चेत देखील राहिला. याचदरम्यान सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत असून यामुळे ते ट्रोल होत आहेत. .T20 World Cup: मोहसीन नक्वींच्या नव्या फुशारक्या! म्हणे बहिष्काराच्या धमकीमुळे हेतू सिद्ध झाला, बांगलादेशला मान मिळाला.गेल्या महिन्यात भारतात येण्यास नकार देण्यामुळे बांगलादेशला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधून काढून स्कॉटलंडला आयसीसीने (ICC) संधी दिली. या निर्णायवर नाराजी व्यक्त करताना पाकिस्तानने धमक्या देण्यास सुरुवात केली होती. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तान सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत भारताविरुद्ध होणारा सामना न खेळण्यास पाकिस्तान संघाला सांगण्यात आले होते. मात्र नंतर आयसीसी आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासोबत झालेल्या बैठकीनंतर अनेक वाटाघाटींनंतर पाकिस्तान सरकारने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतला. तसेच बांगलादेशवरही टी२० वर्ल्ड कप न खेळण्याबाबत कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे आयसीसीने जाहीर केले..याचदरम्यान नुकतीच पाकिस्तान सुपर लीग लिलावाच्या निमित्ताने एक पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत मोहसीन नक्वींना बहिष्काराच्या प्रकरणाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांच्या शेजारी असलेला व्यक्ती उपहासात्मक हसल्याचे दिसला. हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. .या व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की एक पाकिस्तानी पत्रकार मोहसीन नक्वी यांचे कौतुक करताना त्याने म्हटले की 'तुम्ही आयसीसीला गुडघ्यावर आणले'. हे वाक्य ऐकताच नक्वी यांच्या शेजारी बसलेला व्यक्ती तोंड फिरवून हसताना दिसला. हा व्यक्ती दुसरा तिसरा कोणी नसून पाकिस्तान सुपर लीगमधील मुलतान सुलतान या संघाची मालकी असलेल्या वॅली ग्रुपचा ग्रुप सीईओ अहसान ताहीर आहे. वॅली ग्रुपने मुलतान सुलतानची मालकी ७३.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली आहे..T20 World Cup: पाकिस्तानी गोलंदाजाच्या मदतीला R Ashwin! टीका करणाऱ्या भारतीय खेळाडूलाच झापलं.दरम्यान हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मोहसीन नक्वी यांना ट्रोल केले जात आहे. काही युजर्सने ट्रोल करताना म्हटले आहे की त्या हसणाऱ्या व्यक्तीला माहित आहे की पत्रकार जोक करत आहे..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे टी२० वर्ल्ड कपमधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना नियोजित वेळेनुसार १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोलंबोत संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. या स्पर्धेतील हा दोन्ही संघांचा तिसरा सामना असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.