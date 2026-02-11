T20 World Cup: मोहसीन नक्वींच्या नव्या फुशारक्या! म्हणे बहिष्काराच्या धमकीमुळे हेतू सिद्ध झाला, बांगलादेशला मान मिळाला

Mohsin Naqvi Claims boycott Move Was for 'Bangladesh's Respect': टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वीच वादाला सुरुवात झाली होती. बांगलादेशने या स्पर्धेसाठी भारतात येण्यास नकार दिला होता. त्यांनी यासाठी सुरक्षेचं कारण दिलं होतं. त्यानंतर आयसीसीसोबतच्या (ICC)अनेक चर्चांनंतरही ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यामुळे बांगलादेशला टी२० वर्ल्ड कपमधून काढून स्कॉटलंडला त्यांच्या जागेवर संधी देण्यात आली. आयसीसीच्या या कारवाईनंतर पाकिस्तानने यात उडी घेत आधी स्पर्धा खेळणार नसल्याची धमकी दिली आणि नंतर भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार (Boycott) घालणार असल्याचे जाहीर केले. पण आता हा निर्णयही मागे घेत स्पर्धा नियोजनानुसार खेळणार असल्याचे सांगितले. याबाबत बोलताना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (PCB) मोहसिन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांनी म्हटलंय की त्यांचा हेतू पूर्ण झाला आहे. .T20 WC, IND vs NAM: भारताच्या Playing XI मध्ये होणार दोन मोठे बदल, अभिषेक शर्मासह 'हा' खेळाडूला बेंचवर बसणार?.१ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारकडून सांगण्यात आले की त्यांचा राष्ट्रीय संघ १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोत भारताविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कपमधील सामना खेळणार नाही. पण त्यानंतर आयसीसीसोबत बैठक झाली. यात बांगलादेश क्रिकेट बोर्डही सामील होतं. त्यांच्यात ब्रँक-चॅनलबाबत चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्या. यानंतर पाकिस्तान सरकारने बहिष्काराचा निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. पाकिस्तानच्या या यू-टर्नवर बरीच चर्चाही क्रिकेट विश्वात झाली. भारतात त्याबाबत खिल्लीही उडवण्यात आली..दरम्यान, या बैठकीनंतर आयसीसीने त्यांच्या निवेदनात बांगलादेशवर टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) खेळण्यास नकार देण्याबाबत कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय २०२८ ते २०३१ दरम्यान होणाऱ्या आयसीसीच्या एका स्पर्धेचे आयोजनही त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले.यानंतर आता मोहसीन नक्वींनी फुशारक्या मारत नवा दावा केला आहे की बांगलादेशला मान मिळवून देण्याचा फक्त हेतू होता, तो पूर्ण झाला आहे. बाकी कोणत्याच अटी ठेवल्या नव्हत्या. त्यांनी मंगळवारी पेशावरमध्ये पत्रकारांना सांगितले की 'आम्ही बांगदाशेदेशव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीच अट आम्ही ठेवली नव्हती. आमचा हेतू फक्त बांगलादेशला त्यांचा मान मिळवून देण्याचा आणि त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करण्याचा होता.'.टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतात न जाण्याच्या बांगलादेश त्यांच्या भूमिकावर ठाम असल्यानं आयसीसीने सदस्यांची मतं विचारात घेतली होती. त्यानंतरच बांगलादेशला स्पर्धेतून काढण्याचा निर्णय झाला होता. या निर्णयावर पाकिस्तानकडून टीका करण्यात आली होती. दरम्यान, बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्यापूर्वी पाकिस्तानने बऱ्याच अटी आयसीसीसमोर ठेवल्याचे रिपोर्ट्स समोर आले होते, यामध्ये हस्तांदोलन अनिवार्य करणे, भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात तिरंगी मालिका खेळवणे, अशा काही अटींचा समावेश होता. मात्र आता नक्वी यांनी दावा केला आहे की भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्यामागे त्यांचा हेतू केवळ बांगलादेशच्या हितासाठी होता..T20 World Cup: पाकिस्तानी गोलंदाजाच्या मदतीला R Ashwin! टीका करणाऱ्या भारतीय खेळाडूलाच झापलं.ते म्हणाला, 'तुम्ही पाहा, बांगलादेशला जे हवे होते, ते त्यांनी मान्य केले, विषय संपला. आमचा यात कोणताही वैयक्तिक फायदा नव्हता. त्यांना जे म्हणायचं आहे, ते म्हणू दे; पण निर्मळमनाने आमचं काम केवळ बांगलादेशसाठी होतं. त्यासाठीच सरकारने निर्णय घेतला होता. जेव्हा बांगलादेशच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आणि त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे मान्य करण्यात आले, तेव्हा आम्ही पुन्हा खेळण्याचा निर्णय घेतला.'भारत आणि पाकिस्तान हे टी२० वर्ल्ड कपसाठी साखळी फेरीत एकाच गटात आहे. पण पाकिस्तान सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे. भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश मिळून या स्पर्धेचे यजमानपद भूषवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.