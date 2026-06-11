वर्ल्डकपआधीच फूटबॉलविश्व हादरलं! मुंबईत नामांकित प्रशिक्षकाकडून महिला खेळाडूवर लैंगिक अत्याचार; व्हिडिओ बनवून ३ वर्षे ब्लॅकमेल

Shocking Incident Before FIFA World Cup: आजपासून जगातील सगळ्यात मोठ्या फुटबॉल लीगची सुरुवात होणार आहे. फिफा वर्ल्डकप(FIFA World Cup) ही जगातील सगळ्यात मोठी लीग समजली जाते. जगभरात सर्वाधिक खेळल्या जाणाऱ्या या खेळात कोण जिंकणार, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. मात्र, सामने सुरू होण्यापूर्वीच फुटबॉल जगाला हादरवून टाकेल अशी एक घटना समोर आली आहे. या घटनेने फुटबॉल विश्वात खळबळ उडाली आहे. एका अल्पवयीन खेळाडूवर तिच्याच प्रशिक्षकाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे..आरोपीने पीडित मुलीला फुटबॉलमध्ये करिअर बनवण्याचे आमिष दाखवून तिच्याशी जवळीक साधली. त्यानंतर तिचे व्हिडिओ काढून वारंवार अत्याचार केले आहेत. मुंबईजवळील वसई परिसरात हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. फुटबॉलमध्ये करिअर घडवून देण्याचे आमिष दाखवत एका खासगी प्रशिक्षकाने १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर गेल्या तीन वर्षांपासून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही.अभिजित मेंडल (वय ३६) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. तो वसईमध्ये खासगी फुटबॉल अकादमी चालवत असून शाळकरी मुलांना प्रशिक्षण देत होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये ही मुलगी फुटबॉलचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आरोपीकडे आली होती. मुलीच्या खेळाविषयीच्या आवडीचा आणि मोठे खेळाडू बनण्याच्या स्वप्नाचा फायदा या आरोपीने घेतला. फुटबॉलमध्ये मोठे करिअर करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर तिचा विश्वास संपादन करून त्याने वारंवार तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे..अत्याचार करताना आरोपीने पीडितेचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड केले होते. पीडितेने संबंध तोडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आरोपीने हे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल करणे सुरू केले..मुंबईत राडा! माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाणच्या सासऱ्यांसह तिघे अटकेत, नेमकं कारण काय?.सततच्या त्रासाला कंटाळून पीडितेने आपल्या कुटुंबीयांसह माणिकपूर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेत आरोपीला तात्काळ अटक केली आहे. आरोपीवर भारतीय न्यायसंहितेतील संबंधित कलमांसह बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (POCSO Act) गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या आरोपी पोलीस कोठडीत असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.