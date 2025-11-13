IPL 2026: अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्स करणार बाहेर? दुसऱ्या मुंबईकर खेळाडूला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव पुढच्या महिन्यात होणार आहे, पण त्यापूर्वी खेळाडूंच्या ट्रेडिंगबद्दल चर्चा रंगली आहे. मुंबई इंडियन्स अर्जून तेंडुलकरचे ट्रेड करण्याची शक्यता आहे. लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात शार्दुल ठाकूर आणि अर्जुन तेंडुलकर यांच्याबाबत चर्चा सुरू आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा पुढच्या महिन्यात लिलाव होणार आहे. पण त्यापूर्वी विविध खेळाडूंच्या ट्रेडिंगबद्दल सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत. त्यातही चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील रविंद्र जडेजा आणि संजू सॅमसन यांच्या ट्रेडबद्दल तर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. पण अद्याप तरी याबाबत अधिकृत माहिती आलेली नाही. मात्र आता आणखी एका ट्रेडबद्दल चर्चा होत आहे. मुंबई इंडियन्स युवा अष्टपैलू खेळाडू अर्जून तेंडुलकरचे ट्रेड करण्याची किंवा त्याचा व्यवहार दुसऱ्या संघाशी करण्याची शक्यता आहे..IPL 2026 : CSKला संजू सॅमसन हवाय, बदल्यात राजस्थानला जडेजा; मग ट्रेडडील का थंडावली? एका खेळाडूमुळे 'खोळंबा'.....क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात शार्दुल ठाकूर आणि अर्जुन तेंडुलकर यांच्याबाबत चर्चा सुरू आहे. शार्दुल लखनौ संघाचा भाग आहे, तर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा असलेला अर्जून मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे. दरम्यान, असाही अंदाज आहे की जरी या दोन खेळाडू कोणत्याही ट्रेडचा भाग झाले नाहीत, तरी त्यांचा स्वतंत्रपणे व्यवहार होऊ शकतो. पण सुत्रांच्या माहितीनुसार शार्दुल ठाकूर आणि अर्जुन तेंडुलकर त्यांची फ्रँचायझी बदलण्याची दाट शक्यता आहे. पण कदातिच त्यांच्या ऑल-कॅश व्यवहार होऊ शकतो..आयपीएलच्या नियमानुसार खेळाडूंच्या व्यवहाराबाबतची घोषणा बीसीसीआयकडून केली जाते. दरम्यान, खेळाडूंच्या ट्रेडिंग किंवा कोणत्याही व्यवहाराबाबतच्या घोषणा १५ नोव्हेंबर रोजी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. १५ नोव्हेंबरला सर्व संघ संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची नावं जाहीर करणार आहेत..दरम्यान, शार्दुल ठाकूर हा अनुभवी वेगवान गोलंदाज असून सध्या रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबई संघाचं नेतृत्वही करत आहे. त्याला आयपीएल २०२५ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सने २ कोटी रुपयांना बदली खेळाडू म्हणून संघात घेतलं होतं. त्याआधी तो आयपीएल २०२५ च्या लिलावात अनसोल्ड राहिला होता. पण बदली खेळाडू म्हणून संघात आल्यानंतर लखनौसाठी त्याने चांगली कामगिरी केली होती. त्याने १० सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्या..RCBला व्हावं लागणार पुणेकर? बंगळुरुतल्या चेंगराचेंगरीमुळे IPL 2026मध्ये मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता.....तसेच अर्जुन तेंडुलकरबद्दल सांगायचे झाले, कर तो गेल्या ४ हंगामापासून मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग असून त्याला गेल्यावर्षी खेळण्याची संधी मिळीली नव्हती. त्याने आत्तापर्यंत ४ सामने मुंबई इंडियन्सकडून खेळले आहेत. २६ वर्षीय अर्जूनला मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ लिलावात ३० लाखाला खरेदी केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.