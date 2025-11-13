Cricket

IPL 2026: अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्स करणार बाहेर? दुसऱ्या मुंबईकर खेळाडूला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न

Arjun Tendulkar May Leave Mumbai Indians: आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव होण्यापूर्वी ट्रेडिंगबद्दल चर्चा सुरू आहे. मुंबई इंडियन्स अर्जुन तेंडुलकरचाही दुसऱ्या संघासोबत व्यवहार करण्याची शक्यता आहे.
Arjun Tendulkar | Mumbai Indians

Pranali Kodre
  • इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी खेळाडूंचा लिलाव पुढच्या महिन्यात होणार आहे, पण त्यापूर्वी खेळाडूंच्या ट्रेडिंगबद्दल चर्चा रंगली आहे.

  • मुंबई इंडियन्स अर्जून तेंडुलकरचे ट्रेड करण्याची शक्यता आहे.

  • लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात शार्दुल ठाकूर आणि अर्जुन तेंडुलकर यांच्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

