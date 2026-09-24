CSK पाठोपाठ मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीने केली नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा! RCB चा कोच फोडला, कोण आहे तो?

Mumbai Indians WPL new head coach ahead of 2027 season: मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीने महिला प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वी नवीन मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली आहे. लिसा केटली ( Lisa Keightley) हिने मुख्य प्रशिक्षक पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. २०२७ च्या महिला प्रीमियर लीग हंगामापूर्वी ल्यूक विल्यम्स ( LUKE WILLIAMS) यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ल्यूक यांनी WPL मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनात फ्रँचायझीने २०२४ मध्ये WPL ट्रॉफी उंचावली होती..दक्षिण ऑस्ट्रेलियाची माजी क्रिकेटपटू असलेल्या ल्यूक विल्यम्सने अनेक महिला क्रिकेट संघांना मार्गदर्शन करताना आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. त्यांनी जगभरातील तीन प्रमुख स्पर्धांमध्ये विजेतेपद मिळवणाऱ्या संघांचा भाग म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियातील महिला बिग बॅश लीग (२०२२, २०२३), इंग्लंडमधील द हंड्रेड (सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून, २०२३) आणि भारतातील डब्ल्यूपीएल (२०२४) मध्ये फ्रँचायझींनी जेतेपद पटकावले आहे..Team India : रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार का? मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा सर्वात मोठा खुलासा; म्हणाला, शुभमन....ग्रेड क्रिकेटसाठी तीन वेळा ब्रॅडमन पदकाचे मानकरी (हंगाम २००५/२००६, २००७/२००८, २००९/२०१०) ठरलेल्या विल्यम्स यांनी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतात दोन दशके प्रशिक्षण दिले आहे, ज्यात २०२५ पासून इंग्लंडच्या महिला संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक म्हणून त्यांच्या भूमिकेचा समावेश आहे. हरमनप्रीत कौरच्या कर्णधारपदाखाली मुंबई इंडियन्सने डब्ल्यूपीएलच्या चारपैकी दोन हंगाम( २०२३ आणि २०२५ ) जिंकले आहेत..ल्यूक यांच्या नियुक्तीबद्दल संघ मालकिण नीता अंबानी म्हणाल्या, “ल्यूक विल्यम्सचे मुंबई इंडियन्स परिवारात स्वागत करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. ल्यूकने त्याची योग्यता सिद्ध केली आहे. महिलांच्या खेळाची सखोल जाण आणि खेळाडूंच्या विकासासाठी असलेली दृढ वचनबद्धता घेऊन तो आमच्या कुटुंबात आला आहे. आमच्या मुलींनी डब्ल्यूपीएलमध्ये एक अभिमानास्पद वारसा निर्माण केला आहे आणि ल्यूकच्या मार्गदर्शनाखाली व हरमनच्या नेतृत्वाखाली, त्या पुढेही प्रगती करत राहतील, याची मला खात्री आहे.”.मुख्य प्रशिक्षक ल्यूक विल्यम्स म्हणाले, “ मुंबई इंडियन्स या प्रतिष्ठित आणि यशस्वी संघात सामील होताना, खेळाडूंच्या व सपोर्ट स्टाफच्या या प्रतिभावान गटासोबत काम करण्यास मी खूप उत्सुक आहे. मी या आव्हानासाठी आणि चाहत्यांना अभिमान वाटावा असे बरेच काही देण्यासाठी उत्सुक आहे .”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.