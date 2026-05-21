World Record : मुंबई इंडियन्सने मोडला पाकिस्तानचा विश्वविक्रम; IPL फ्रँचायझींमध्येही सर्व आघाड्यांवर टॉपर...

Pakistan record broken by Mumbai Indians in IPL 2026: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बुधवारी कोलकाता नाइट रायडर्सकडून पराभव पत्करावा लागला. मुंबई इंडियन्सला IPL 2026 मध्ये काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यांनी पुन्हा एकदा अपयशाचा पाढा वाचला. पण, कालच्या सामन्यात त्यांच्या गोलंदाजांनी असा पराक्रम केला आणि थेट पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. मुंबई ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक बळी घेण्याचा विश्वविक्रम नावावर केला. .मुंबई इंडियन्सने बुधवारी KKR च्या ६ फलंदाजांना माघारी पाठवले. KKR ने हा सामना ४ गडी राखून जिंकला. MI च्या गोलंदाजांनी घेतलेल्या सहा बळींमुळे ३१२ ट्वेंटी-२० सामन्यांमधील त्यांच्या बळींची एकूण संख्या १८६२ झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी या फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तानपेक्षा चार अधिक फलंदाजांना बाद करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला..IPL 2026 : "हार्दिक पांड्यामुळे Mumbai Indians मधील वातावरण बिघडलं, रोहित शर्माला पुन्हा कर्णधार बनवण्याची गरज...".मुंबई इंडियन्सच्या आधी ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या नावावर होता. त्यांनी ३०३ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये १८५८ फलंदाजांना बाद केले आहे. ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या संघांच्या यादीत मुंबई इंडियन्स आणि पाकिस्तान यांच्यापाठोपाठ सॉमरसेट, हॅम्पशायर, एसेक्स, सरे, मिडलसेक्स, केंट आणि लेस्टर यांचा क्रमांक लागतो..Most wickets in T20s (by teams)मुंबई इंडियन्स - ३१२ सामने, १८६२ विकेट्सपाकिस्तान - ३०३ सामने, १८५८ विकेट्ससॉमरसेट - ३०३ सामने, १८२३ विकेट्सहॅम्पशायर - २९६ सामने, १८०० विकेट्सएसेक्स - २७८ सामने, १७८७ विकेट्ससरे - २८६ सामने, १७७४ विकेट्समिडलसेक्स - २७२ सामने, १७५६ विकेट्सकेंट - २८० सामने, १७४३ विकेट्सलेस्टरशायर - २७४ सामने, १७४२ विकेट्सदिल्ली कॅपिटल्स - २८७ सामने, १७३७ विकेट्स.IND vs AFG ODI: रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या OUT; दोन खेळाडूंचे पदार्पण! वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन.Most wickets in T20s (by IPL teams)आयपीएल संघांमध्ये, ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या संघांच्या यादीत दिल्ली कॅपिटल्स दुसऱ्या स्थानावर आहे. दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांनी आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या २८७ सामन्यांमध्ये १७३७ फलंदाजांना बाद केले आहे. त्यानंतर पंजाब किंग्स ( १७२३), रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( १७२३), कोलकाता नाइट रायडर्स ( १७१२), चेन्नई सुपर किंग्स ( १५४६), राजस्थान रॉयल्स ( १५१६) व सनरायझर्स हैदराबाद ( १२५१) यांचा क्रमांक येतो.ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या संघांच्या यादीत मुंबई इंडियन्स अव्वल स्थानी आहे. त्यांच्या फलंदाजांनी आतापर्यंत ३१२ सामन्यांमध्ये एकूण ५०७९२ धावा जमवल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.