Mumbai Indians' social media post: मुंबई इंडियन्सने त्यांचे गेल्या तीन हंगामात कर्णधारपद सांभाळलेल्या हार्दिक पांड्याला पंजाब किंग्सला अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात १८ कोटींमध्ये ट्रेड केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या संघात आता कर्णधारपदाची जागा रिकामी झाली आहे. अशातच आता मुंबई इंडियन्सने एक पोस्ट शेअर केली आहे, त्यावरून २०२७ मध्ये असणाऱ्या कर्णधाराबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. .IPL 2027: ६६ जागा, १२२० जणं शर्यतीत; KKR, LSG, SRH कडे पैसाच पैसा, स्टार खेळाडूंसाठी चुरस; जाणून घ्या Strategy.हार्दिकला २०२४ आयपीएलपूर्वी मुंबईने गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमधून संघात घेतले होते आणि रोहित शर्मला कर्णधारपदावरून हटवून त्याच्याकडे ही जबाबदारी दिली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षात हार्दिकच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सची कामगिरी फारशी चांगली झाली नाही. २०२६ आयपीएलमध्ये तर मुंबई इंडियन्सला ४ विजयच मिळवता आले. यानंतर आता हार्दिक पांड्याचे ट्रेड झाल्यानंतर २०२७ आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार कोण असणार अशी चर्चा होती..गेल्या काही दिवसांपासून रोहित शर्माचे नाव चर्चेत होते. अनेक रिपोर्ट्सनुसार मुंबई इंडियन्स संघाची घडी पुन्हा नीट बसवण्यासाठी रोहितकडे परत एकदा कर्णधारपद सोपवण्याचा विचार करत आहेत. अशातच आता मुंबईने बुधवारी एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यात काहीच कॅप्शन नसून एक फोटो आहे. या फोटोत हातात कॅप दिसत आहे..हा फोटो २०१७ मध्ये मुंबई इंडियन्सने तिसऱ्यांदा जेव्हा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते, त्यावेळी रोहित शर्माच्या सेलिब्रेशनच्या एका क्षणाची मिळता जुळता आहे. तर काही चाहत्यांच्या मते हा फोटो २०२० च्या विजेतेपदानंतरच्या सेलिब्रेशनशी मिळता जुळता आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स पुन्हा रोहितलाच कर्णधार करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र अद्याप मुंबई इंडियन्सने कर्णधाराची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे त्या कॅप्शन नसलेल्या पोस्ट मागचा नेमका अर्थ काय, असाही प्रश्न अनेकांना पडला आहे..Video : खतरनाक बाऊन्सर, भन्नाट इनस्विंग! Mumbai Indians ने ट्रायलसाठी काश्मीरी गोलंदाजाला बोलावले; कोण आहे Faizan Nisar?.रोहित शर्माचा कर्णधार म्हणून कमालीचा रेकॉर्ड राहिला आहे. त्याच्या नेतृत्वात मुंबईने २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० असे पाच वर्षी आयपीएल विजेतेपद मिळवले आहे. तो आयपीएलमधील एमएस धोनीसह सर्वाधिक ट्रॉफी जिंकणारा कर्णधार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.