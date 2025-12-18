Cricket

IPL 2026: 'बाकी फ्रँचायझी झोपल्या असताना मुंबई इंडियन्सने संधी साधली' R Ashwin ला नेमकं काय म्हणतोय?

R Ashwin Applauds Mumbai Indians Smart Buy: मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ लिलावात पाच खेळाडू खरेदी केले. यातील एका खेळाडूसाठी बाकी फ्रँचायझींनी रस न दाखवल्याचे आर अश्विनला आश्चर्य वाटले आहे.
Mumbai Indians | Quinton de Kock

  • मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ लिलावात ५ खेळाडू खरेदी केले.

  • या ५ खेळाडूंमध्ये क्विंटन डी कॉकचा समावेश आहे.

  • आर अश्विनने मुंबईच्या या निर्णयाचे कौतुक केले.

