IPL 2026: 'बाकी फ्रँचायझी झोपल्या असताना मुंबई इंडियन्सने संधी साधली' R Ashwin ला नेमकं काय म्हणतोय?

मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ लिलावात ५ खेळाडू खरेदी केले. या ५ खेळाडूंमध्ये क्विंटन डी कॉकचा समावेश आहे. आर अश्विनने मुंबईच्या या निर्णयाचे कौतुक केले. .अबुधाबीमध्ये नुकताच इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ साठी लिलाव पार पडला. मंगळवारी (१६ डिसेंबर) झालेल्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने खेळलेल्या एका चालीने आर अश्विनला प्रभावित केले आहे. मुंबई इंडियन्सकडे या लिलावासाठी सर्वात कमी रक्कम शिल्लक होती. त्यांनी जवळपास २० खेळाडू संघात कायम केल्याने त्यांच्याकडे २.७५ कोटी रुपये होते. तसेच संघात ५ खेळाडूंची जागा भरायची होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या रक्कमेतच त्यांना या जागा भरायच्या होत्या..IPL 2026 Auction: 'खर्च कसा करणार हा...' CSK ने बोली लावलेल्या प्रशांत वीरसाठी रिंकू सिंगसह UP संघातील खेळाडूंचा बसमध्येच जल्लोष.मुंबई इंडियन्सने १ कोटी रुपयात दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉकला खरेदी केले. मुंबई इंडियन्सचा डी कॉकला घेण्याचा निर्णय चांगला असल्याचं माजी क्रिकेटपटू आर अश्विनने म्हटलं आहे. मात्र याचवेळी डी कॉकला संघात घेण्यासाठी इतर कोणत्याही फ्रँचायझी उत्सुक नसल्याचे पाहून तो चकीतही झाल्याचे त्याने सांगितले.डी कॉक यापूर्वीही मुंबई इंडियन्ससाठी खेळला आहे. तो २०१९ ते २०२१ दरम्यान मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दमदार कामगिरी केली होती. आता त्याचे पुन्हा एकदा मुंबई संघात पुनरागमन होणार आहे..अश्विनने म्हटले की 'मला वाटतं क्विंटन डी कॉकला खरेदी करणे ही एक चांगली चाल होती. पण मला वाटतं बाकी फ्रँचायझी झोपल्या असताना मुंबई इंडियन्सने ही संधी साधली. मला वाटतं की मुंबई इंडियन्सला अद्याप रिकल्टनला सलामीला खेळवायचे की नाही, याबाबत शंका आहे. मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२० मधील त्यांच्या चॅम्पियन्स संघाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यात फक्त इशान किशन नाही.'.त्याने मुंबई इंडियन्सने केलेल्या खरेदींचे कौतुकही केले. तसेच आता त्यांचा संघ अधिक मजबूत झाल्याचे म्हटले आहे. तो म्हणाला, 'मुंबई इंडियन्सकडे २.७५ कोटी रुपये होते, पण असं वाटलं त्यांच्याकडे २७ कोटी रुपये आहेत. कारण त्यांनी खूप खेळाडू खरेदी केले. लिलावासाठी जाण्यापूर्वीच त्यांच्याकडे चांगला संघ होता. आता लिलावानंतर त्यांचा संघ आणखी मजबूत वाटत आहे.'.नाशिकचा साहिल IPL 2026 मध्ये केएल राहुल, मिलर यांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रतिस्पर्धींना भिडणार; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोकलंय शतकं....मुंबई इंडियन्सने या लिलावात एकूण ५ खेळाडू खरेदी केले. त्यांनी डी कॉकशिवाय मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार आणि दानिश मालेवार यांना खरेदी केले. हे पाचही खेळाडू मुंबईने त्यांच्या मूळ किंमतीत खरेदी केले.