MI Captaincy : हार्दिक पांड्या तर पंजाबमध्ये गेला, मग मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार कोण होणार? फ्रँचांयझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Who Will Be Mumbai Indians' Next Captain? : इंडियन प्रीमियर लीग २०२७ साठी पुढच्या महिन्यात खेळाडूंचा लिलाव होणार आहे. पण त्यापूर्वीच मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात मोठा ट्रेड झाला आहे. भारताचा अष्टपैलू हार्दिक पांड्या आणि वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग यांची या दोन संघांनी आदलाबदली केली आहे. आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठ्या ट्रेडपैकी हा एक ट्रेड मानला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हार्दिक पांड्या हा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार होता. .Arshdeep Singh ची आधी मुंबई इंडियन्समध्ये एन्ट्री अन् मग लगेचच उरकला साखरपुडा; कोण आहे जोडीदार? पाहा Photo.बुधवारी मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील ट्रेड डीलची घोषणा झाली. मुंबईने हार्दिक पांड्याला अर्शदीप सिंगच्या बदल्यात पंजाब किंग्सला ट्रेड केले आहे. पंजाबने हार्दिकसाठी १८ कोटी, तर अर्शदीपसाठी मुंबईने १८ कोटी रुपये मोजले. मुंबईने २०२६ आयपीएलमध्ये हार्दिकला १६.५ कोटींच्या किंमतीत संघात कायम केले होते. पण आता हार्दिकला दीड कोटी जास्त देत पंजाबने संघात घेतले आहे..दरम्यान, हार्दिक आता पंजाब संघात दाखल झाल्याने मुंबई इंडियन्समधील कर्णधाराची जागा रिकामी झाली आहे. त्यामुळी हे पद कोण सांभाळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या नेतृत्वासाठी रोहित शर्माचं नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. २०२४ आयपीएलआधी मुंबईने त्याला कर्णधारपदावरून हटवत हार्दिकची नियुक्ती केली होती. पण त्यामुळे मुंबईवर बरीच टीका झाली होती. मात्र आता हार्दिक पंजाबमध्ये गेल्यानंतर रोहितला संघाची घडी पुन्हा नीट बसवण्यासाठी ही जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे..मात्र केवळ रोहितच नाही, तर मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करण्यासाठी तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह असे प्रमुख दावेदार देखील आहेत. तिलक सध्या भारतीय टी२० संघाचा उपकर्णधार असून रोहित शर्माने त्याचं नावही नेतृत्वासाठी सुचवले असल्याचे रिपोर्ट्स आहेत. याशिवाय सूर्यकुमार यादव भारताचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार आहे, तर बुमराह मुंबई इंडियन्सचा गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून भरवशाचा गोलंदाज राहिला आहे. दरम्यान, असं असलं तरी मुंबईने हे स्पष्ट केले आहे की कर्णधारपदाबाबत निर्णय घेताना ते घाई करणार नाहीत..IND vs NZ 4th ODI : शुभमन गिल, केएल राहुल OUT, मग रोहित शर्मासोबत सलामीला कोण येणार? श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताची Playing XI.मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'मुंबई इंडियन्स आता पुढच्या हंगामाची तयारी करत असताना आपल्या कर्णधारपदाच्या पर्यायांचे मूल्यांकन करण्यासाठी विचारपूर्वक दृष्टिकोन स्वीकारेल. संघाच्या नेतृत्वाबाबत योग्यवेळी घोषणा केली जाईल.'त्यामुळे आता मुंबई इंडियन्सचा आयपीएल २०२७ मध्ये कोण कर्णधार असणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. याशिवाय मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२७ साठी कोणत्या खेळाडूंना संघात कायम करणार आणि कोणाला रिलीज करणार, याकडेही लक्ष असेल. १७ नोव्हेंबर रोजी रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्याचा अंतिम दिवस आहे. त्यानंतर येत्या १६ डिसेंबर २०२६ रोजी आयपीएल २०२७ साठी लिलाव होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.