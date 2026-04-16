Mumbai Indians संघाचा 'मुंबईकर' खेळाडू IPL 2026 मधून बाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा, २१ वर्षीय ऑलराऊंडरला संधी

मुंबई इंडियन्स संघ इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत सध्या संघर्ष करत आहे. त्यांनी पहिला सामना जिंकल्यानंतर तीन सलग सामने हरले आहेत. त्यामुळे आता मुंबईसमोरचा मार्ग कठीण झाला आहे. अशातच मुंबईचा एक खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर झाल्यानतंर त्यांनी बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. .IPL 2026 सलग दोन विजयानंतर CSK चे टेन्शन वाढलं! संघातील प्रमुख खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतूनच झाला बाहेर.मुळचा मुंबईचा असलेला २५ वर्षीय अथर्व अंकोलेकर हा दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ हंगामातून बाहेर झाला आहे. याबाबत मुंबई इंडियन्सने माहिती दिली असून तो लवकर बरा व्हावा म्हणून शुभेच्छा दिल्या आहेत. आता त्याच्या जागेवर पंजाबच्या २१ वर्षीय अष्टपैलू क्रिश भगत याला मुंबई इंडियन्सने संधी दिली आहे. त्याने आत्तापर्यंत वरिष्ठ स्तरावर एकही टी२० सामना खेळलेला नाही. पण ७ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत आणि ९ लिस्ट ए सामने खेळले आहेत..दोन वर्षांपासून मु्ंबई इंडियन्सची क्रिशवर नजरक्रिश गेल्या २ वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सशी जोडलेला आहे. तो दोन वर्षांपासून मुंबई इंडियन्ससाठी ट्रायल्स देत आहे. तो डीवाय पाटील टी२० कप स्पर्धेतही रिलायन्स टीमकडून खेळला आहे. तसेच आयपीएल हंगामाच्या आधी झालेल्या मुंबई इंडियन्सच्या सराव शिबिरातही त्याने नेट्समध्ये गोलंदाजी केली आहे. त्याने दोन वर्षात दाखवलेल्या त्याच्या प्रतिभेमुळे त्याने मुंबई इंडियन्सचा कोचिंग स्टाफ प्रभावित झाला. त्यामुळे क्रिशला त्याच्या मेहनतीचे फळ मिळाले आहे..रोहित शर्मालाही दुखापतदरम्यान, रविवारी (१२ एप्रिल) मुंबई इंडियन्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या सामन्यादरम्यान रोहित शर्माला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती. तो फलंदाजी करत असतानाच दुखापतीचा त्रास झाल्याने १९ धावांवर रिटायर्स हर्ट झाला होता. त्याची दुखापत फार गंभीर नसली तरी त्याला आता लगेचच खेळवण्याची जोखीम मुंबई इंडियन्स पत्करणार नाहीत. मुंबईला पुढचा सामना गुरुवारी (१६ एप्रिल) पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळायचा आहे. या सामन्यात रोहित खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता रोहित कधी पुनरागमन करणार याकडेही मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांचे लक्ष असेल..IPL 2026: मुंबईला घरच्या मैदानावर पुनरागमनाची आशा; सलग चौथा पराभव टाळण्याचा प्रयत्न, पंजाब संघाशी आज लढत, कशी असेल Playing XI.मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावरमुंबई इंडियन्सने ४ सामन्यांपैकी केवळ एकच सामना जिंकला आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्यात अद्याप २ गुणच आहेत. त्यामुळे सध्या मुंबई इंडियन्स पाँइंट्स टेबलमध्ये ९ व्या क्रमांकावर आहे.