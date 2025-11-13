IPL 2026: हक्काचा माणूस आला घरी! मुंबई इंडियन्सनने जडेजा-सॅमसनच्या चर्चेत साधला डाव

मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ साठी दोन अष्टपैलू खेळाडूंना ट्रेंडिंगमार्फत संघात समील केले आहे. शार्दुल ठाकूर आणि शेरफेन रुदरफोर्ड यांना ट्रेडिंगच्या माध्यमातून संघात घेतले आहे. शार्दुलला लखनौ सुपर जायंट्सकडून तर रुदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून मुंबईने आपल्या संघात घेतले. .इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी रिटेंशनची प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरला होणार असून त्याआधीच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सध्या खेळाडूंच्या ट्रेडिंगच्या चर्चा सुरू आहे. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स हे संघ संजू सॅमसन आणि रवींद्र जडेजा यांच्या ट्रेडिंगबाबत चर्चा करत असल्याचे अपडेट काही दिवसांपूर्वीच समोर आले होते. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली. पण या चर्चांदरम्यानच मुंबई इंडियन्सने मोठा निर्णय घेतला आहे..RCBला व्हावं लागणार पुणेकर? बंगळुरुतल्या चेंगराचेंगरीमुळे IPL 2026मध्ये मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता.....मुंबई इंडियन्सने रिटेंशन यादी जाहीर करण्यापूर्वीच दोन मोठ्या खेळाडूंना ट्रेडिंगच्या मार्फत संघात घेतले आहे. मुंबईकर खेळाडू शार्दुल ठाकूरला मुंबई इंडियन्सने संघात घेतलं आहे. त्यांनी त्याला ऑल-कॅश ट्रेडच्या मार्फत २ कोटी रुपयांना लखनौ सुपर जायंट्सकडून खरेदी केले आहे. शार्दुल आयपीएल २०२५ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्स संघाचा भाग होता. त्याला लखनौने बदली खेळाडू म्हणून संघात घेतलं होतं. त्याआधी आयपीएल २०२५ लिलावात तो अनसोल्ड राहिला होता. पण बदली खेळाडू म्हणून लखनौमध्ये सामील झाल्यानंतर त्याने १० सामने खेळताना १३ विकेट्स घेतल्या होत्या..मुंबईच्या रणजी संघाचा कर्णधार असलेला शार्दुल आता त्याच्या घरच्या मैदानातच मुंबई इंडियन्स संघाकडून खेळताना दिसेल. मुंबई इंडियन्स हा शार्दुलचा आयपीएलमधील सातवा संघ आहे. यापूर्वी तो पंजाब किंग्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स संघाकडून आयपीएल सामने खेळला आहे. त्याने आयपीएलमध्ये १०५ सामन्यांमध्ये १०७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच एका अर्धशतकासह ३२५ धावा केल्या आहेत..शार्दुलशिवाय मुंबई इंडियन्सने वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू शेरफेन रुदरफोर्ड यालाही गुजरात टायटन्सकडून ट्रेडमधून आपल्या संघात घेतले आहे. मुंबई इंडिययन्सने रुदरफोर्डसाठी २.६ कोटी रुपये मोजले आहेत. २७ वर्षीय रुदरफोर्डने वेस्ट इंडिजकडून ४४ टी२० सामने खेळले आहेत. तसेच २३ आयपीएल सामने खेळले आहेत. .IPL 2026: अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्स करणार बाहेर? दुसऱ्या मुंबईकर खेळाडूला संघात घेण्यासाठी प्रयत्न.रुदरफोर्डचे हे मुंबई इंडियन्समध्ये पुनरागमन आहे. त्याने मुंबई इंडियन्सचे यापूर्वी २०२० मध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे, पण तो एकाही सामन्यात खेळला नव्हता. त्याने २०१९ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून आणि २०२२ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून सामने खेळले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचाही २०२४ मध्ये तो भाग होता, पण त्याला एकाही सामन्यात खेळवले नव्हते. तो २०२५ मध्ये गुजरातकडून १३ सामने खेळला, ज्यात त्याने २९१ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.