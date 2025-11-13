Cricket

IPL 2026: हक्काचा माणूस आला घरी! मुंबई इंडियन्सनने जडेजा-सॅमसनच्या चर्चेत साधला डाव

Mumbai Indians Sign Two All-Rounders for IPL 2026: आयपीएल २०२६ साठी मुंबई इंडियन्सने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई इंडियन्सने दोन अष्टपैलू खेळाडूंना प्रत्येकी २ कोटींहून अधिकची किंमत मोजत संघात घेतले आहे.
  • मुंबई इंडियन्सने आयपीएल २०२६ साठी दोन अष्टपैलू खेळाडूंना ट्रेंडिंगमार्फत संघात समील केले आहे.

  • शार्दुल ठाकूर आणि शेरफेन रुदरफोर्ड यांना ट्रेडिंगच्या माध्यमातून संघात घेतले आहे.

  • शार्दुलला लखनौ सुपर जायंट्सकडून तर रुदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून मुंबईने आपल्या संघात घेतले.

