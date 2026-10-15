Mumbai Indians चा पहिला ट्रेड! अमेरिकन जलदगती गोलंदाजला ताफ्यात दाखल करून घेतले, किती रक्कम मोजली?

Mumbai Indians WPL 2027 squad latest updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वीच्या ट्रेडची चर्चा सुरू असताना मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमियर लीग २०२७ च्या लिलावापूर्वी आपला पहिला ट्रेड केला आहे. अमेरिकेची वेगवान गोलंदाज तारा नॉरिस ( TARA NORRIS) हिला मुंबई इंडियन्सने यूपी वॉरियर्सकडून आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे. तिच्यासाठी मुंबई इंडियन्सने १० लाख रुपये मोजले आहे..नॉरिसने WPLच्या पहिल्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सचे प्रतिनिधित्व केले होते. या लीगमध्ये खेळणारी ती पहिली असोसिएट देशाची खेळाडू ठरली होती आणि २०२३ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुविरुद्ध स्पर्धेत पाच बळी घेणारी ती पहिली गोलंदाजही ठरली होती. नॉरिसने WPL २०२३ च्या हंगामात पाच सामने खेळले आणि ज्यात तिने ४.३३ च्या इकॉनॉमी रेटने २६ च्या सरासरीने ७ बळी घेतले. त्यानंतर २०२४ च्या हंगामापूर्वी कॅपिटल्स संघाने तिला करारमुक्त केले. WPL २०२६ साठी तिला UPW संघात दुसरी संधी मिळाली, मात्र ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप पात्रता फेरीसाठी अमेरिकेच्या संघात निवड झाल्यामुळे तिला WPL ला मुकावे लागले..Prithvi Shaw: मला घराबाहेर पडावसं वाटत नाही, आता फक्त...! पृथ्वी शॉने घेतला मोठा निर्णय; असं नेमकं काय घडलं?.या वर्षीच्या सुरुवातीला 'द हंड्रेड'मध्ये MI लंडनचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर, नॉरिसचा एमआय फ्रँचायझीसोबतचा हा दुसरा करार आहे. २८ सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर वॉरियर्सने नॉरिसला कायम ठेवले, ज्यानंतर हा व्यापार पूर्ण झाला..IND vs NZ : हार्दिकचा पत्ता कट करायला, मुंबईचा २३ वर्षीय ऑल राऊंडर येतोय; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी वन डे संघात निवडीची जोरदार चर्चा....या करारामुळे, MI ने २८ ऑक्टोबर रोजी कोची येथे होणाऱ्या लिलावापूर्वी आपला परदेशी खेळाडूंचा कोटा पूर्ण केला आहे. आता लिलावात खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे ९० लाख रुपये आहेत आणि ते जास्तीत जास्त सहा खेळाडूंना खरेदी करू शकतात. दुसरीकडे, वॉरियर्सकडे आठ खेळाडूंवर खर्च करण्यासाठी ३.७५ कोटी रुपये आहेत, ज्यापैकी तीन जागा परदेशी खेळाडूंना करारबद्ध करण्यासाठी दिल्या जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.