Cricket

Mumbai Indians चा पहिला ट्रेड! अमेरिकन जलदगती गोलंदाजला ताफ्यात दाखल करून घेतले, किती रक्कम मोजली?

Mumbai Indians first trade ahead of WPL 2027 auction: मुंबई इंडियन्समध्ये इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ च्या हालचालींना वेग धरलेला असताना हार्दिक पांड्याचं काय होणार, हा प्रश्न अजूनही उनुत्तरीत आहे. अशात मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यातून एक महत्त्वाची डील समोर आली आहे.
Mumbai Indians Sign USA Pacer Tara Norris

Mumbai Indians Sign USA Pacer Tara Norris

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians WPL 2027 squad latest updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ पूर्वीच्या ट्रेडची चर्चा सुरू असताना मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमियर लीग २०२७ च्या लिलावापूर्वी आपला पहिला ट्रेड केला आहे. अमेरिकेची वेगवान गोलंदाज तारा नॉरिस ( TARA NORRIS) हिला मुंबई इंडियन्सने यूपी वॉरियर्सकडून आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे. तिच्यासाठी मुंबई इंडियन्सने १० लाख रुपये मोजले आहे.

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