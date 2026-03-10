IPL 2026: बापरे! मुंबई इंडियन्सच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये आहेत २० हून जास्त लोकं, एकदा यादी पाहाच

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची रणधुमाळी आता संपली आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना वेध लागले असतील ते इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामाचे (IPL 2026). आयपीएलचा हा नवा हंगाम २८ मार्चपासून सुरु होणार आहे. पण अद्याप संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. .IPL 2026 Schedule : गतविजेता RCB पहिल्याच सामन्यात MI किंवा CSK ला भिडणार? BCCI ने वेळापत्रकाबाबत दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.मात्र स्पर्धा सुरू होण्याची तारीख जाहीर झाली असल्याने सर्वच संघांची तयारी सुरू झाली आहे. अनेक संघाच्या सराव शिबिरांनाही सुरुवात झाली आहे. पाचवेळचे विजेते मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) काही दिवसांपूर्वीच त्यांची जर्सीचेही अनावरण केले आहे. नवी जर्सी देखील निळ्या आणि सोनेरी रंगाछटा असलेली आहे..आता मुंबई इंडियन्स यंदा सहावे विजेतेपद जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. गेल्या दोन हंगामात मुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वात खेळत असून आता यावर्षी त्यांच्या नेतृत्वातील मुंबई इंडियन्सचा हा तिसरा हंगाम असेल. मुंबईने गेल्यावर्षी प्लेऑफपर्यंत मजल मारली होती. मात्र त्यांना अंतिम सामन्यात पोहचता आले नव्हते..दरम्यान, मुंबई इंडियन्स हा संघ नेहमीच योग्य संयोजन तयार करणारा, अचूक रणनीती राबवणारा समजला जातो. पण यामागे सपोर्ट स्टाफच सर्वात मोठे योगदान असते. प्रशिक्षकांपासून मॅनेजरपर्यंत अनेकजण प्रत्येक हंगामात झटत असतात. मुंबई इंडियन्सच्या या सपोर्ट स्टाफमध्येही (Support Staff) जवळपास २० जणं आहेत.मुंबई इंडियन्सचा आयकॉन खेळाडू सचिन तेंडुलकर आहे, तर मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने आहे. जयवर्धनेला मुंबईने २०२४ मध्ये पुन्हा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले होते. तसेच कायरन पोलार्ड फलंदाजी प्रशिक्षक आहे, तर लसिथ मलिंगा आणि पारस म्हाम्ब्रे गोलंदाजी प्रशिक्षणाची जबाबदारी सांभाळतात..IPL 2026 Updates: गतविजेत्या RCB चे सामने मुंबईनंतर पुण्यातही नाही होणार! ५ सामने एकीकडे, तर २ दुसरीकडे; जाणून घ्या ब्रेकिंग न्यूज.मुंबई इंडियन्सचा २०२६ आयपीएलसाठी सपोर्ट स्टाफआयकॉन - सचिन तेंडुलकरमुख्य प्रशिक्षक - माहेला जयवर्धनेफलंदाजी प्रशिक्षक - कायरन पोलार्डगोलंदाजी प्रशिक्षक - लसिथ मलिंगा आणि पारस म्हाम्ब्रेक्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक - कार्ल हॉपकिन्सनसहाय्यक फलंदाजी प्रशिक्षक - जे अरुणकुमारडेटा ऍनालिस्ट - एल वरुणक्रिकेट संचालक - राहुल सांघवीडाटा परफॉर्मन्स मॅनेजर प्रमुख - धनंजय सीकेएमस्पोर्ट्स सायन्स आणि मेडिसिन प्रमुख - बेन लांगलीस्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग प्रशिक्षक - पॉल चॅपमनसहाय्यक स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग प्रशिक्षक - प्रतिक कदमफिजिओथरपिस्ट - क्रेग गोवेंडरसहाय्यक फिजिओथरपिस्ट - अमित दुबेटीम मॅनेजर - प्रशांत जंगमहेड मसाज थेरपिस्ट - अमित शाहसहाय्यक मसाज थेरपिस्ट - मयूर सातपुतेसहाय्यक मसाज थेरपिस्ट - विजय खुशवाहामोबिलिटी आणि मुव्हमेंट ट्रेनर - सोबराब खुशरुशाहीन्युट्रिशनिस्ट - किनिता कसाकिया पटेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.