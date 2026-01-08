VHT 2025-26: थरार.. रोमांच... ! सर्फराजने मुंबईच्या तोंडाशी आणलेला विजयाचा घास, पण पंजाबने १ धावेने जिंकली मॅच; कशी मिळाली कलाटणी?

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा अंत्यत चुरशीची होत आहे. गुरुवारी (८ जानेवारी) या स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध पंजाब संघात आणखी एक अत्यंत रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. या सामन्यात अभिषेक शर्माच्या (Abhishek Sharma) नेतृत्वातील पंजाब संघाने केवळ १ धावेने मुंबईला पराभूत केले. मुंबईसाठी सर्फराज खान (Sarfaraz Khan) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यांनी चांगली फलंदाजी केली, पण त्यांचे हे प्रयत्न तोकडे पडले..Ruturaj Gaikwad चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! शतक ठोकून मोडला बाबर आझमचा विक्रम, महाराष्ट्राचा संकटमोचक.या सामन्यात पंजाबने मुंबईसमोर ((Mumbai vs Punjab) २१७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईचा संघ २६.२ षटकात २१५ धावांवर सर्वबाद झाला. पंजाबसाठी मयंक मार्कंडेने शेवटच्या षटकात शानदार गोलंदाजी केली..या सामन्यात मुंबईकडून अंगक्रिश रघुवंशी आणि मुशीर खान यांची सुरुवात चांगली केली होती. त्यांनी ५७ धावांची भागीदारी केली. पण ९ व्या षटकात मुशीर खान (२१) आणि ११ व्या षटकात रघुवंशीला (२३) गुरनूर ब्रारने बाद केले. पण नंतर सर्फराज खान आणि श्रेयस अय्यर यांनी ४९ धावांची भागीदारी केली. सर्फराजने ३१० च्या स्ट्राईक रेटने धावा केल्या. त्याने एकाच षटकात ३० धावाही चोपल्या. पण १५ व्या षटकात तो २० चेंडूत ७ चौकार आणि ५ षटकार मारून बाद झाला. त्याला मयंक मार्कंडेनेच पायचीत केले. त्यानंतर मात्र मुंबईने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या..श्रेयसलाही मयंकने ३४ चेंडूत ४५ धावांवर बाद केले. त्यापूर्वी सूर्यकुमार यादव १५ धावा करून बाद झाला होता. शिवम दुबेने ३ चौकारांसह आक्रमक सुरुवात केली, पण तो १२ धावांवर माघारी परतला. हार्दिक तामोरे १५ धावांवर, तर साईराज पाटील १ धावेवर बाद झाले. तरी मुंबई विजय मिळवेल, असं वाटत होतं. कारण मुंबईला दोन धावांची गरज असताता आणि हातात २ विकेट्स होत्या. मात्र शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच दोन चेंडूवर शशांक आतर्डे आणि ओंकार तोरमळे यांना मयंक मार्कंडेन बाद करत मुंबईचा डाव संपवला. त्यामुळे पंजाबने १ धावेने विजय मिळवला.पंजाबकडून मयंक मार्कंडे आणि गुरनूर ब्रार यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या, तर हरनूर सिंग आणि हरप्रीत ब्रार यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Vijay Hazare Trophy: मुंबईचा रोमांचक विजय, पण महाराष्ट्र-विदर्भ पराभूत; सूर्यकुमार, जैस्वाल अपयशी, तर श्रेयस, रिंकू सिंग चमकले.तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या पंजाबने ४५.१ षटकात सर्वबाद २१६ धावा केल्या होत्या. पंजाबकडून रमनदीप सिंगने ७४ चेंडूत ७२ धावांची खेळी केली, तसेच अनमोलप्रीत सिंगने ७५ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. नमन धीरने २२ धावा केल्या. मात्र बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. कर्णधार अभिषेक शर्माही ८ धावांवर बाद झाला.मुंबईकडून गोलंदाजी करताना मुशीर खानने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच शशांक आतर्डे, शिवम दुबे आणि ओंकार तोरमळे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. साईराज पाटीलने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.