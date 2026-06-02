T20 Mumbai League: ९ झेल सुटले तरीही सोबो मुंबई फाल्कन्सने कसं जिंकलं? मॅचमधला तो टर्निंग पॉईंट नक्की काय होता?

मुंबई : वानखेडे स्टेडियमवर पहिल्या नुवामा प्रायव्हेट टी२० मुंबई महिला लीगला मंगळवारी सुरुवात झाली आणि मुंबई क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला गेला. भारताची स्टार खेळाडू सायली सातघरेने निर्णायक तीन बळी घेत सोबो मुंबई फाल्कन्स संघाचे नेतृत्व केले आणि स्पर्धेच्या उद्घाटन सामन्यात ठाणे स्का रायझर्सवर १६ धावांनी दणदणीत विजय मिळवत आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली..१७४ धावांच्या आव्हानात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, नियमित अंतराने फंलदाज गमावूनही सलामीवीर मानसी पाटीलने (४६) ठाणे स्कायरायझर्ससाठी धावांचा पाठलाग जिवंत ठेवला. महक पोकार (२३ दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त) आणि सायमा ठाकोर (२९) यांनी आश्वासक सुरुवात केली, पण सातघरेच्या उत्कृष्ट नेतृत्वाखालील फाल्कन्सच्या गोलंदाजीने विरोधी संघावर कायम दबाव ठेवला होता..सामन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात, यष्टीरक्षक खुशी भाटियाने केवळ १६ चेंडूंमध्ये २८ धावांची दमदार खेळी करत ठाण्याच्या आशा जिवंत ठेवल्या. मात्र, शेवटच्या षटकांत ती बाद झाल्याने स्कायरायझर्सच्या विजयाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या आणि सामना निर्णायकपणे फाल्कन्सच्या बाजूने झुकला..तत्पूर्वी, कर्णधार सायमा ठाकोरने स्पर्धेच्या पहिल्याच चेंडूवर बळी घेत इतिहास रचला आणि त्याच षटकात आणखी एक बळी मिळवला, पण ठाणे स्कायरायझर्सला तिच्या स्वप्नवत सुरुवातीचा फायदा घेता आला नाही. नऊ झेल सोडल्यामुळे झालेल्या चुकांमुळे सोबो मुंबई फाल्कन्सला सावरण्याची संधी मिळाली. हर्ली गालाच्या (४५ नाबाद) अखेरच्या षटकातील फटकेबाजीला रिया चौधरी (४३), सिमरन शेख (३०) आणि सारिका कोळी (२६) यांच्या महत्त्वपूर्ण खेळींची साथ मिळाल्याने, फाल्कन्सने २० षटकांत १७३/६ अशी आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली..सोमवारी, पुरुष स्पर्धेच्या उद्घाटन दिवशी, आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब आणि मुंबई साऊथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स यांच्यात एक रोमांचक सामना पाहायला मिळाला, ज्यात सिद्धेश लाडच्या नेतृत्वाखालील रॉयल्सने सुपर ओव्हरमध्ये विजय मिळवला. दोन्ही संघांनी आपापल्या २० षटकांत १६५ धावांवर बरोबरी साधल्यानंतर सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला, जिथे गतविजेत्या रॉयल्सने १६/१ धावा करून सरफराज खानच्या नेतृत्वाखालील टायगर्सला ११/१ वर रोखले आणि एक संघर्षपूर्ण विजय मिळवला..मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या स्पर्धेत ३० धमाकेदार सामने पाहायला मिळतील, ज्यात शहरातील सर्वोत्तम खेळाडू टी२० वर्चस्वासाठी लढतील. अंतिम सामना १३ जून रोजी होणार आहे. सर्व सामने जिओहॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जातील..*संक्षिप्त धावसंख्या:* सोबो मुंबई फाल्कन्स 173/6 (हर्ली गाला नाबाद 45, रिया चौधरी 43, सिमरन शेख 30; सौम्या सिंग 3/17) विजयी विरुद्ध ठाणे स्कायरायझर्स 157/8 (मानसी पाटील 46, सायमा ठाकोर 29, खुशीया भाऊ 23/8) 16 धावांनी विजय.