IPL मध्ये इतिहास घडवणाऱ्या नागपूरच्या प्रफुल पटेलच्या यशात ऑस्ट्रेलियाच्या मॅकग्राचंही योगदान; कसा सुरू झाला क्रिकेटचा प्रवास?

आयपीएलच्या १९ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्याच षटकात तीन बळी घेण्याची किमया विदर्भाकडून रणजी स्पर्धेत खेळणाऱ्या नागपूरच्या २४ वर्षीय प्रफुल्ल हिंगेने सोमवारी राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यात करून दाखवली. या अद्वितीय कामगिरीनंतर प्रफुल्ल आणि नंदनवन परिसरात पाण्याच्या टाकीजवळ राहणाऱ्या त्याच्या कुटुंबीयांवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे. सोमवारी प्रफुल्लने तिसरी विकेट मिळविल्यावर सामना लाइव्ह पाहणाऱ्या त्याच्या आई-वडिलांच्या आनंदाला पारावर उरला नव्हता. तब्बल १२ वर्षांपूर्वी रेशीमबाग मैदानावरून सुरू झालेला प्रफुल्लचा प्रवास आयपीएलपर्यंत पोहोचला असून, यामागे त्याची मेहनत तर आहेच, शिवाय सीए असलेली व सध्या मुंबई येथे नोकरी करणारी मोठी बहीण प्रगतीचाही विशेष वाटा आहे. क्रिकेट प्रशिक्षक शिशिर सुदामे यांच्या रेशीमबाग जिमखानात तो सर्वप्रथम उन्हाळी शिबिरात दाखल झाला. प्रशिक्षण, वरिष्ठ खेळाडूंचे मार्गदर्शन यामुळे प्रफुल्लने लवकरच आपली चुणूक दाखवली. विदर्भाच्या १६ वर्षांखालील निवड चाचणीत त्याला पहिल्या प्रयत्नात अपयश आले होते. उंचापुरा असलेल्या प्रफुल्लने अखेर मेहनतीच्या जोरावर १६ व नंतर १९ वर्षांखालील संघात स्थान मिळविले. २०२४ मध्ये पुदुच्चेरीविरुद्धच्या लढतीद्वारे त्याने रणजी पदार्पण केले. रेशीमबाग जिमखानापासून सुरू झालेला त्याचा प्रवास आयपीएलपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून तो आयपीएलमधील संधीसाठी प्रयत्न करीत होता. यंदा ती संधी मिळाली व या संधीचे त्याने सोने केले.प्रकाश हिंगे, प्रफुल्लचे वडील.वरुण ॲरोनने हेरली गुणवत्तागेल्या वर्षी तमिनाळडूविरुद्धचा रणजी सामना लाइव्ह सुरू असताना सनराजयर्स हैदराबाद संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक वरुण ॲरोन समालोचन करीत होते. ते प्रफुल्लची गोलंदाजी पाहून खूपच प्रभावित झाले आणि त्याला तत्काळ हैदराबाद संघाच्या ट्रायल्ससाठी येण्यास सांगितले. तिथेही त्याने अचूक गोलंदाजी करीत पाच विकेट मिळविल्या व सर्वांनाच प्रभावित केले. ज्या वेळी प्रफुल्ल हैदराबाद संघाची ट्रायल्स देत होता. त्या वेळी त्याच्या बहिणीच्या लग्नाचे रिसेप्शन होते. मात्र, त्या रिसेप्शनला उपस्थित राहू शकला नव्हता. मॅकग्राचेही मोठे योगदानमॅकग्राच्या अकादमीत प्रशिक्षण जबरदस्त वेग, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी आणि दोन्ही बाजूने स्विंग करण्याची कला अवगत असल्याने त्याला एमआरएफची शिष्यवृती मिळाली होती. या जोरावरच त्याला २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाचे महान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राच्या अकादमीत स्वतः मॅकग्राच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करण्याची संधी मिळाली होती.