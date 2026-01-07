IPL 2026 मधील हकालपट्टीनंतर Mustafizur Rahman च्या मदतीला धावला पाकिस्तान; कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार

Crore in IPL, Now PSL Deal: Mustafizur Rahman’s Shocking Turnaround: बांगलादेशातील वाढत्या तणावामुळे मुस्ताफिजूर रहमान याची इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR ) हकालपट्टी केली. त्यामुळे वातावरण प्रचंड तापले आहे आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) भारतात होणारे त्यांचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती आयसीसीकडे केली आहे. अशात मुस्ताफिजूरच्या मदतीला पाकिस्तान धावून आला आहे. पाकिस्तान सुपर लीगने ( PSL ) मुस्ताफिजूरने खेळण्यासाठी करारबद्ध केले आहे. पण, आयपीएलमध्ये त्याला ९.२० कोटी मिळणार होते, त्यातुलनेत तो कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार आहे..आयपीएल २०२६च्या मिनी लिलावात KKR ने चेन्नई सुपर किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्सशी स्पर्धा करून मुस्ताफिजूरला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. त्यांनी त्याच्यासाठी ९.२० कोटी मोजले आणि आयपीएल २०२६ मध्ये खेळणारा तो एकमेव बांगलादेशी खेळाडू होता. पण, बांगलादेशमध्ये हिंदूंविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराच्या वृत्तांमुळे भारतात निदर्शने सुरू झाली. परिस्थिती लक्षात घेता, बीसीसीआयने त्याला संघातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. शाहरुख खानच्या केकेआर संघाने मुस्ताफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून वगळले..अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंढोक यांच्या लग्नाची तारीख ठरली; सचिन तेंडुलकरचा लेक लवकरच चढणार बोहोल्यावर.आयपीएलमधून बाहेर पडल्यानंतर, मुस्ताफिजूर पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये सामील झाला. पीएसएलनेही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. मुस्ताफिजूर आठ वर्षांनी पीएसएलमध्ये परतत आहे. तो यापूर्वी लाहोर कलंदर्सच्या जर्सीमध्ये दिसला आहे. पीएसएल ड्राफ्ट २१ जानेवारी रोजी होणार आहे आणि आयपीएलच्या फक्त तीन दिवस आधी, २३ मार्च रोजी लीग सुरू होईल..मुस्ताफिजूरला आयपीएलमध्ये ९.२० कोटी मिळणार होते, परंतु पीएसएलमध्ये तो खूपच कमी मिळण्याची अपेक्षा आहे. पीएसएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू डेव्हिड वॉर्नर होता, ज्याला अंदाजे ₹२.७० कोटी मध्ये खरेदी करण्यात आले होते. मुस्ताफिजूरला यापेक्षा जास्त रक्कम नक्कीच मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे..T20 World Cup 2026 : भारतात खेळा नाही तर...! ICC चा बांगलादेशला थेट इशारा, 'ती' मागणीही फेटाळली.मुस्तफिजूरला आयपीएलमधून हाकलल्यानंतर, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (बीसीबी) देखील कडक भूमिका घेतली. बीसीबीने आयसीसीला पत्र लिहून बांगलादेशचे सर्व ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने भारतात न घेता श्रीलंकेत आयोजित करण्याची मागणी केली. सुरक्षेच्या कारणास्तव, बोर्डाने भारतात येण्यास नकार दिला. शिवाय, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने आयपीएल सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण देखील प्रतिबंधित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.