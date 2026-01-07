Cricket

IPL 2026 मधील हकालपट्टीनंतर Mustafizur Rahman च्या मदतीला धावला पाकिस्तान; कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार

Mustafizur Rahman joins PSL after IPL 2026 release: IPL 2026 तून हकालपट्टी झाल्यानंतर बांगलादेशचा स्टार वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याला अखेर पाकिस्तान सुपर लीगने (PSL) संधी दिली आहे. एकेकाळी IPL मध्ये तब्बल ९ कोटी रुपयांपर्यंत किंमत गाठणाऱ्या रहमानला PSL मध्ये तुलनेने अत्यंत कमी रकमेत खेळताना दिसणार आहे.
Crore in IPL, Now PSL Deal: Mustafizur Rahman’s Shocking Turnaround: बांगलादेशातील वाढत्या तणावामुळे मुस्ताफिजूर रहमान याची इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून कोलकाता नाइट रायडर्सने ( KKR ) हकालपट्टी केली. त्यामुळे वातावरण प्रचंड तापले आहे आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ( BCB) भारतात होणारे त्यांचे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती आयसीसीकडे केली आहे. अशात मुस्ताफिजूरच्या मदतीला पाकिस्तान धावून आला आहे. पाकिस्तान सुपर लीगने ( PSL ) मुस्ताफिजूरने खेळण्यासाठी करारबद्ध केले आहे. पण, आयपीएलमध्ये त्याला ९.२० कोटी मिळणार होते, त्यातुलनेत तो कवडी भावात PSL मध्ये खेळणार आहे.

