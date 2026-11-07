IND vs NZ: नमन धीरच्या विकेटवरून वाद! टीम सिफर्टच्या बाऊंड्रीवरील कॅचवर केएल राहुलही अंपायरला भिडला; नेमकं काय घडलं

New Zealand vs India 2nd ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात वेलिंग्टनला अत्यंत रोमांचक दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. पावसाच्या व्यत्ययात झालेल्या या सामन्यात गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. दरम्यान, या सामन्यात एक वादग्रस्त निर्णयही पाहायला मिळाला. भारताचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू नमन धीरची विकेट वादग्रस्त ठरली..IND vs NZ 2nd ODI Live : आयना का बायना, जिंकल्याशिवाय जाईना... भारताचा नाट्यमय विजय, पावसाने वाचवले; मालिकेत आघाडी, कोण ठरला मॅच विनर?.हा सामना पावसामुळे ४७-४७ षटकांचा करण्यात आला होता. यावेळी न्यूझीलंडला भारतासमोर १३५ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताची सुरुवातीही फारशी चांगली झाली नाही. शुभमन गिल पहिलाच चेंडू खेळताना शून्यावर बाद झाला. विराट कोहलीही ७ धावांवर माघारी परतला. नंतर रोहित शर्माने काही चांगले शॉट्स खेळले, पण तोही २३ धावांवर बाद झाला. .पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला अक्षर पटेलही ७ धावांवर माघारी परतला. परंतु, नंतर श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल यांनी डाव पुढे नेला होता. श्रेयसने ३० धावाही केल्या, परंतु त्याचा अडथळाही काईल जेमिसनने दूर केला. त्यामुळे नमन धीर फलंदाजीला आला. तो चांगल्या लयीतही खेळत होता. मात्र २५ व्या षटकात तो जेकॉब डफीच्या गोलंदाजीवर टीम सिफर्टच्या हातून झेलबाद झाला. पण त्याची विकेटवर बरीच चर्चा होत आहे..झाले असे की २५ व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर नमनने चांगला शॉट खेळला होता. पण डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाऊंड्री लाईनजवळ टीम सिफर्टने अफलातून झेल घेतला. मात्र हा झेल घेताना त्याच्या पायाचा स्पर्श बाऊंड्रीच्या कुशनला लागला आहे का असा, प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे निर्णय थर्ड अंपायरवर सोपवण्यात आला. त्यांनी अनेक अँगलने हा झेल तपासला. त्यांच्यासाठीही निर्णय देणे कठीण झाले होते, परंतु, वेगवेगळ्या अँगलने झेल तपासल्यानंतर त्यांनी ब्राऊंड्रीला स्पर्श झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असा निर्णय देत नमन धीरला बाद दिले. त्यामुळे नमन १२ धावांवर बाद झाला..IND vs NZ 2nd ODI Live : धो धो पाऊस सुरू झाला... भारताच्या झाल्यात ७ बाद ११३ धावा; सामना आता रद्द झाला तर जिंकणार कोण?.परंतु, सिफर्टने जिथे झेल घेतला, त्या भागातील ब्राऊंड्री कुशन्स इतर कुशनिंगपेक्षा थोडे मागे होते. तसेच ब्राऊंड्रीवरील कुशनिंगची मांडणी अनेक ठिकाणी बरोबर नव्हती, कदाचित याचबाबत केएल राहुलनेही अंपायर्सची चर्चाही केली होती. परंतु, थर्ड अंपायने आधीच निर्णय दिलेला होता, त्यामुळे नमन धीरला १२ धावांवर माघारी परतावे लागले..नमन धीरनंतर अंशुल कंबोजही १ धावेवर बाद झाला. परंतु, २६ षटकात ७ बाद ११३ धावा भारताच्या झालेल्या असताना पावसाला पुन्हा सुरुवात झाली. अखेर बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर डकवर्थ लुईसनुसार भारताचा ४ धावांनी विजेता घोषित करण्यात आले. केएल राहुल २६ धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.