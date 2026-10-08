NANA PATEKAR: ‘तो’ OUT झाला की नाना पाटेकर जेवणच सोडायचे! कोण होता नानांचा फेव्हरेट क्रिकेटर? बालपणी होते ऑफ स्पिनर; क्रिकेटवर होतं जबरदस्त प्रेम

Virat Kohli Was Nana Patekar’s Favourite Cricketer: ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं आज पहाटे निधन झालं. वयाच्या ७५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अनेक वर्ष आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारे नाना आता या जगात नाहीत, यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही. त्यांच्या जाण्याने सिनेविश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.नाना त्यांच्या गोव्यातील घरी बेशुद्ध अवस्थेत सापडले होते. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. अभिनेता म्हणून ओळख असलेले नाना क्रिकेटप्रेमीही होते. त्यांनी एका मुलाखतीत क्रिकेटबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. विशेष म्हणजे नाना लहानपणी उत्तम ऑफ-स्पिन गोलंदाज होते..नाना यांनी क्रिकेटबद्दल बोलताना त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. ते म्हणाले होते की, लहानपणी आपण ऑफ-स्पिन गोलंदाज होतो. त्यावेळी क्रिकेट शिकण्यासाठी पैसे नव्हते. त्यामुळे ते शिवाजी पार्कमध्ये जायचे आणि तिथे नेट प्रॅक्टिस करणाऱ्या खेळाडूंना बॉलिंग करायचे..NANA PATEKAR PASSES AWAY: ‘नाना पाटेकर’ नाही, तर हे आहे अभिनेत्याचं खरं नाव; ‘नाना’ नावामागची खरी गोष्ट.नाना यांचं क्रिकेटवरील प्रेम फक्त लहानपणापुरतं मर्यादित नव्हतं. वय वाढल्यानंतरही त्यांच्यातला क्रिकेटर कायम जिवंत होता. त्यांनी एका मुलाखतीत असंही म्हटलं होतं की, आजही १० दिवस सराव केला तर आपण चांगली गोलंदाजी करू शकतो..विराट कोहली होता नानांचा फेव्हरेटनाना पाटेकर यांना विराट कोहली विशेष आवडायचा. विराट मैदानात खेळताना नाना त्याचा सामना आवर्जून पाहायचे. एका मुलाखतीत त्यांनी विराटबद्दल बोलताना सांगितलं होतं की, विराट लवकर आउट झाला तर त्यांचं जेवण करण्याचं मनच होत नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये नानांचा हा किस्सा पुन्हा चर्चेत आला होता. विराट कोहली लवकरआउट झाल्यानंतर सोशल मीडियावर नानांच्या या वक्तव्याचे अनेक मीम्सही व्हायरल झाले होते..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.नाना यांनी क्रिकेट आणि सिनेमाची तुलनाही केली होती. क्रिकेटपटूची परीक्षा मैदानावर होते, तर कलाकाराची परीक्षा त्याच्या कामातून होते आणि शेवटी दोन्ही ठिकाणी निर्णय प्रेक्षकच घेतात, असं त्यांनी सांगितलं होतं. नाना पाटेकर यांच्या निधनाने त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. दमदार अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेले नाना त्यांच्या क्रिकेटवरील प्रेमामुळेही कायम लक्षात राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.