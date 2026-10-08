Nana Patekar: अभिनय, शेती अन् समाजकार्य तर सगळ्यांना माहीत; पण नाना पाटेकरांनी नेमबाजीतही गाजवलं नाव! दुसऱ्याची रायफल घेऊन जिंकलेलं कांस्यपदक

Nana Patekar Passes Away: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर यांचं आज (८ ऑक्टोबर) निधन झालं. अभिनयासोबतच नाना शेती आणि समाजकार्यासाठीही ओळखले जात होते. मात्र, नानांना क्रिकेटचीही खूप आवड होती, हे अनेकांना माहिती आहे. पण क्रिकेटशिवाय नानांनी नेमबाजीतही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावरील नेमबाजी स्पर्धेत त्यांनी महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करत कांस्यपदकही जिंकलं होतं..नाना पाटेकर यांनी २००७ मध्ये इंदूरजवळील महू येथे झालेल्या नॅशनल ३०० मीटर बिग बोर शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत देशभरातून ४९ नेमबाज सहभागी झाले होते. त्यात नानांनी १३वं स्थान मिळवलं. या कामगिरीमुळे त्यांना ‘रिनोन्ड शॉट’ हा दर्जाही मिळाला होता..NANA PATEKAR: भारत-पाकिस्तान सामन्यावर नाना पाटेकरांचा ‘तो’ VIDEO पुन्हा व्हायरल; वर्षभरापूर्वी नेमकं काय म्हणाले होते?.उसने घेतलेल्या रायफलने साधला निशाणाविशेष म्हणजे नानांनी या स्पर्धेत स्वतःच्या रायफलने नाही, तर दुसऱ्याकडून घेतलेल्या रायफलने नेमबाजी केली होती. त्यांनी ६०० पैकी तब्बल ५४९ गुण मिळवले. २००६ मध्ये नानांनी केलेल्या ५१६ गुणांच्या स्कोअरपेक्षा यावेळी त्यांची कामगिरी ३३ गुणांनी चांगली होती.महाराष्ट्राच्या संघात नानांसोबत सुमित गुप्ता आणि अशोक पंडित यांचाही समावेश होता. सुमित गुप्ता यांनी ५१२, तर अशोक पंडित यांनी ४७६ गुण मिळवले. या कामगिरीच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या संघाने कांस्यपदक जिंकलं..पदक जिंकल्यानंतर नाना पाटेकर यांनी आपल्या नेहमीच्या अंदाजात या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. ‘रिनोन्ड शॉट’चा दर्जा मिळाल्यामुळे आता आपल्याला कस्टम ड्युटी न भरता रायफल आयात करता येईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं. स्वतःची रायफल मिळाल्यानंतर ६०० पैकी ५९० गुण मिळवून दाखवू, असंही नाना म्हणाले होते..NANA PATEKAR: ‘तो’ OUT झाला की नाना पाटेकर जेवणच सोडायचे! कोण होता नानांचा फेव्हरेट क्रिकेटर? बालपणी होते ऑफ स्पिनर; क्रिकेटवर होतं जबरदस्त प्रेम.नानांचं पहिलं प्रेम मात्र क्रिकेट होतं. लहानपणी आर्थिक परिस्थितीमुळे क्रिकेट शिकण्यासाठी पैसे नसल्याने ते शिवाजी पार्कवर जायचे. तिथे नेट प्रॅक्टिस करणाऱ्या फलंदाजांना ते ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करायचे..भारत-पाकिस्तानचा सामना असला की नाना टीव्हीसमोर बसून सामना पाहायचे. क्रिकेटची आवड आणि मैदानातील एकाग्रता याचसोबत नानांनी नेमबाजीतही चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे नाना पाटेकर यांची ओळख फक्त अभिनेता म्हणूनच नाही, तर क्रिकेट आणि नेमबाजीची आवड असलेलं व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही कायम लक्षात राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.