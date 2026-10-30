मुंबईच्या नॅशनल क्रिकेट क्लबच्या 'टॅलेंट हंट'मधून ४५ प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची निवड!

NCC TALENT HUNT SELECTION: नॅशनल क्रिकेट क्लब (NCC), मुंबईतर्फे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘टॅलेंट हंट’मधून निवड झालेल्या प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची घोषणा करण्यासाठी आज क्लबमध्ये गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून एकूण 45 खेळाडूंची निवड करण्यात आली असून, त्यामध्ये 16 फलंदाज, 14 गोलंदाज, 12 अष्टपैलू खेळाडू आणि 3 विशेष यष्टिरक्षकांचा समावेश आहे..Maharashtra Cricket Team: जिद्द आणि मेहनतीचे फळ! निरगुडसरच्या प्रतीकची १९ वर्षांखालील महाराष्ट्र क्रिकेट संघात निवड.नॅशनल क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष आणि मुंबई टी20 लीग गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष राजदीप गुप्ता यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या सोहळ्याला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) अध्यक्ष अजिंक्य नाईक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी एमसीएच्या शिखर परिषदेचे इतर सदस्यही उपस्थित होते..26 ते 28 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत NCC, क्रॉस मैदान, मरीन लाइन्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या टॅलेंट हंटचा उद्देश दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध होऊ शकत नसलेल्या 16 ते 23 वयोगटातील प्रतिभावान क्रिकेटपटूंचा शोध घेणे हा होता. निवड प्रक्रियेचे नेतृत्व किरण देसाई (कोच केडी) यांनी केले. ते लेव्हल 4 आणि आयसीसी लेव्हल 3 प्रशिक्षक असून, त्यांनी टी 20 मुंबई स्पर्धेत नॉर्थ मुंबई पँथर्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच, निवड समितीमध्ये त्यांच्यासोबत राहुल पांडे (सचिव, नॅशनल क्रिकेट क्लब), रवींद्र सोलंकी (गोलंदाजी प्रशिक्षक), जितेंद्र कनोजिया (व्यवस्थापक, नॅशनल क्रिकेट क्लब) तसेच सल्लागार समितीचे सदस्य प्रमोद यादव आणि संजय निकम यांचा समावेश होता..LA 2028 OLYMPICS CRICKET SCHEDULE: लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचे सामने कधी होणार? पात्रता फेरीच्या तारखाही आल्या समोर.या गौरव सोहळ्यात निवड झालेल्या खेळाडूंना क्रिकेट किट्स प्रदान करण्यात आली. याशिवाय, त्यांना पुढील संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत:एनसीसी आणि एमसीएशी संलग्न असलेल्या विविध क्लबचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी.मुंबईतील प्रतिष्ठित क्रिकेट लीगमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग.अनुभवी आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली एनसीसी येथे वर्षभर मोफत क्रिकेट प्रशिक्षण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.