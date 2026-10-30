Cricket

मुंबईच्या नॅशनल क्रिकेट क्लबच्या 'टॅलेंट हंट'मधून ४५ प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची निवड!

NCC Selects 45 Promising Young Talents In Recent Talent Hunt: नॅशनल क्रिकेट क्लब (NCC), मुंबईतर्फे पार पडलेल्या ‘टॅलेंट हंट’मधून 45 खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. या खेळाडूंना क्रिकेट किट्स, NCC येथे वर्षभर मोफत प्रशिक्षण आणि मुंबईतील स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये संधी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
NCC Mumbai Selects 45 Young Cricketers In Talent Hunt

NCC Mumbai Selects 45 Young Cricketers In Talent Hunt

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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NCC TALENT HUNT SELECTION: नॅशनल क्रिकेट क्लब (NCC), मुंबईतर्फे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘टॅलेंट हंट’मधून निवड झालेल्या प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची घोषणा करण्यासाठी आज क्लबमध्ये गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून एकूण 45 खेळाडूंची निवड करण्यात आली असून, त्यामध्ये 16 फलंदाज, 14 गोलंदाज, 12 अष्टपैलू खेळाडू आणि 3 विशेष यष्टिरक्षकांचा समावेश आहे.

NCC Mumbai Selects 45 Young Cricketers In Talent Hunt
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